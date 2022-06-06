日子難過！世銀：食品價格每漲1% 極端貧困人口恐多千萬
新冠肺炎衝擊全球供應鏈，近幾個月又遇上俄烏戰爭開打，種種原因都導致通膨問題嚴重，物價節節攀升，許多家庭都明顯感受到荷包變輕，生活所需花費變多。世界銀行（World Bank）近日接受日媒專訪時就表示，全球糧食價格每上升1%，恐就有近1000萬人陷入每天生活費不到1.9美元（折合新台幣約 56元）的「極端貧困」中。
根據《共同社》報導，俄烏戰爭使得糧食價格上漲，聯合國糧食及農業組織（FAO）3日宣布，5月的世界食品價格指數同比上升22.8%。世界銀行的經濟學家受訪時指出，全球都因此遭受池魚之殃。
據世界銀行估算，全球極端貧困人群2022年預計會達到6.56億至6.76億人，在新冠疫情爆發前，世銀曾預計今年的極端貧困人口會減少至5.81億人，現在不減反增，背後原因包括烏克蘭危機導致的東歐經濟惡化，小麥主要產地-俄羅斯和烏克蘭因戰爭影響出口，推高糧食價格，以及肥料價格上升等等。
世界銀行指出，若糧食價格上升速度比預計的還要快，那麼每漲價1%，極端貧困人群有可能再增加約1000萬人，要想幫助最貧困的國家度過難關，已開發國家的持續支援相當關鍵，尤其是撒哈拉沙漠以南的非洲國家，與食品有關的物價漲幅恐將達到其他商品的2倍之多。