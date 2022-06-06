接見斯洛伐克訪團 蘇貞昌讚陳其邁「有潛力的政治家」
斯洛伐克訪團抵達台灣，布拉提斯拉瓦省（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）將與高雄市長陳其邁簽署夥伴締盟協定。行政院長蘇貞昌今（6）日表示，陳其邁是有潛力的政治家，當選市長後高雄市建設突飛猛進，布拉提斯拉瓦省很會選夥伴城市
德若巴說，過去兩年半大家一起對抗疫情，全世界每個國家也都有生命傷亡。他要讚許台灣防疫成就，並且支持台灣加入WHA，因為疫情這件事情不是政治議題，任何有意願、能力貢獻的國家，應該要參與其中。
德若巴指出，他自己政治生涯比較奇特，是先在中央政府擔任國會議員，後來才去地方做事，如果能夠第一線造福民眾，這樣工作非常值得。
德若巴表示，他非常期待與高雄簽署夥伴協議，希望在科技、教育緊密合作，雙方有更多學生交流。這次跟高雄促成協議，背後有非常多無名英雄，都是有非常大功勞。
蘇貞昌表示，高雄是台灣重要城市，人口200多萬，也有非常大港口，市長陳其邁是有潛力的政治家，陳其邁也跟德若巴一樣當過國會議員，這次要當選市長之前，陳其邁更是行政院副院長，也是他的副手。
蘇貞昌說，陳其邁當選市長之後，高雄市建設突飛猛進，有很好政績，深受人民歡迎，布拉提斯拉瓦省很會選夥伴城市。