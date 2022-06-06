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邦喬飛創始成員過世！享壽70歲　主唱心碎細數相處點滴

▲艾力克約翰傳奇（左）過世。（圖／翻攝馬修邦喬飛推特）
▲艾力克約翰傳奇（左）過世。（圖／翻攝馬修邦喬飛推特）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-06-06 12:34:59

美國搖滾樂團邦喬飛（Bon Jovi）是主唱Jon Bon Jovi在1983年創立的，創始團員有吉他手Richie Sambora、鍵盤手David Bryan、鼓手Tico Torres，以及貝斯手Alec John Such（艾力克約翰傳奇），在美國時間5日傳出艾力克約翰傳奇過世的消息，享壽70歲。

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艾力克約翰傳奇在1994年退出樂團邦喬飛，如今傳來過世消息，讓昔日的團員Jon Bon Jovi痛心不已，在IG發文哀悼：「得知我們親愛的朋友艾力克約翰薩奇去世的消息，我們的心都碎了，他是一個原創者，身為邦喬飛的創始成員，薩奇是樂隊中不可或缺的一部分，我們因為他找到了彼此，「他是Tico的童年好友，是他帶Richie看我們的表演，艾力克總是充滿活力，這些回憶帶給我微笑與淚水，我們會非常想念他。」

▲Jon Bon Jovi哀悼艾力克約翰傳奇。（圖／翻攝Jon Bon Jovi IG）
▲▼Jon Bon Jovi哀悼艾力克約翰傳奇。（圖／翻攝Jon Bon Jovi IG）
▲Jon Bon Jovi哀悼艾力克約翰傳奇。（圖／翻攝Jon Bon Jovi IG）
 
艾力克在2001年邦喬飛的巡演中，是他自1994年退團以來，難得再度與邦喬飛合體，最近一次與邦喬飛合體演出則是在2018年的搖滾名人堂演唱會上。邦喬飛成軍至今39年，有著《Livin’On A Prayer》、《You Give Love A Bad Name》、《It’s My Life》等經典歌曲。

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