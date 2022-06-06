快篩劑貼「盧秀燕祝福您」惹議　中市議員：負責任的表現

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民進黨台中市議員江肇國表示，市府贈送快篩劑，卻讓基層公務員加班貼貼紙，背後有選舉及宣傳用意，讓人覺得太政治操作。市議員陳世凱也批評，想要對選舉有幫助，應該花自己的選舉經費，而不是用公帑為自己打知名度。
國民黨台中市議員陳政顯今（6日）在議會質詢時，指部份民代搞不清始末就亂放砲、還搭配網路操作抹黑。他表示市府前3階段發放快篩劑時沒有做標記，有些人拿得莫名其妙，甚至擔心是來路不明的假貨，很多議員接獲反映，才要求市府署名、讓市民知道這是從市府預算出來的政策。
陳政顯說：「貼紙署名是負責任的態度，貼一個『盧秀燕關心您』這很合理，蘇貞昌發給高中以下快篩劑，也署名蘇貞昌啊！」
盧秀燕答詢時表示，首長是機關代表人，各式文件物品由機關首長署名，已行之有年，代表機關、負責任。她強調防疫政策不該只是冷冰冰，市府送物資的同時透過署名表達關心、祝福，其他縣市也有類似措施。
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