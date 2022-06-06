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快篩劑貼「盧秀燕祝福您」惹議　中市議員：負責任的表現

▲盧秀燕強調首長是機關代表人，在快篩劑上署名，代表機關負責任。（圖／台中市政府提供，2022.06.06）
▲盧秀燕強調首長是機關代表人，在快篩劑上署名，代表機關負責任。（圖／台中市政府提供，2022.06.06）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-06 12:35:44

台中市政府發送140萬公用快篩劑給7大類第一線人員，卻被爆料要求公務員加班，為快篩劑貼上有盧秀燕姓名的貼紙，遭綠營批評用公帑搞政治宣傳。藍營除以「高雄市長陳其邁也有類似署名貼紙」回擊，今再於議會質詢時說明，強調市府作法是順應民意、負責任的表現。

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台中市政府2日啟動4階段「溫暖助防疫」行動，發送公用快篩劑給兒童、弱勢與特殊工作群等70餘萬人各2劑，遭市府員工爆料要求他們加班，只為在公用快篩外盒貼上盧秀燕姓名貼紙。前基進黨立委陳柏惟在臉書發文抨擊，指防疫期間貼紙實在太old school，在民主時代成長的他實在難以想像，「只聽說花蓮王發米會這樣做，六都有人到處貼嗎？」

▲台中市政府送的公用快篩劑外包裝，有署名盧秀燕的貼紙，引起綠營抨擊。（圖／陳柏惟臉書，2022.06.06）
▲台中市政府送的公用快篩劑外包裝，有署名盧秀燕的貼紙，引起綠營抨擊。（圖／陳柏惟臉書，2022.06.06）
民進黨台中市議員江肇國表示，市府贈送快篩劑，卻讓基層公務員加班貼貼紙，背後有選舉及宣傳用意，讓人覺得太政治操作。市議員陳世凱也批評，想要對選舉有幫助，應該花自己的選舉經費，而不是用公帑為自己打知名度。

國民黨台中市議員陳政顯今（6日）在議會質詢時，指部份民代搞不清始末就亂放砲、還搭配網路操作抹黑。他表示市府前3階段發放快篩劑時沒有做標記，有些人拿得莫名其妙，甚至擔心是來路不明的假貨，很多議員接獲反映，才要求市府署名、讓市民知道這是從市府預算出來的政策。

陳政顯說：「貼紙署名是負責任的態度，貼一個『盧秀燕關心您』這很合理，蘇貞昌發給高中以下快篩劑，也署名蘇貞昌啊！」

盧秀燕答詢時表示，首長是機關代表人，各式文件物品由機關首長署名，已行之有年，代表機關、負責任。她強調防疫政策不該只是冷冰冰，市府送物資的同時透過署名表達關心、祝福，其他縣市也有類似措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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