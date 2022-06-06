明星孕婦拒絕情緒勒索！小蠻被阻喝冰飲爆氣了

我們常說，「台灣最美的風景是人」，疫情期間許多善行感動大家，但有些過度的好意，被包裝在「我是為你好」的前提下，變成另類情緒勒索，卻會讓人感覺心裡不舒服，尤其是最偉大的媽媽們，孕期正值情緒敏感，又得注意傳統禁忌，常被網友提醒那不行做、這不行做，不小心就內心宇宙大爆炸！





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積極備孕多年的趙小僑，和老公劉亮佐買冰淇淋回家，被網友勸誡不要吃冰，不同立場的粉絲吵得不可開交，她跳出來發言，表示冰淇淋都是進入老公的肚子居多，自己只品嘗一兩口，希望平息風波，而不只是她，許多女星懷孕時都常遇到正義魔人給建議，讓人不勝其擾。





▲劉亮佐（左起）、趙小僑、劉子銓準備迎接妹妹出生。（圖／趙小僑經紀人提供）

藝人小蠻（王承嫣）懷著兒子「至尊寶」時，懷孕初期不適，常常孕吐嚴重，四肢纖細沒有贅肉，讓粉絲極為心疼。她自稱整個人當時「生無可戀」，嗅覺變得超敏感，感覺自己能當搜救犬，聞到一點味道都會不舒服。外界關心紛來沓至，每回她一在社群發文，就有好多媽媽留言給建議。





太過好心，也是一種打擾，尤其是過來人說法，對新手媽媽壓力頗大。小蠻5月底忍不住爆氣，在臉書告誡粉絲不要一直傳私訊「喝冰的小孩氣管會變差」，她說：「我不信，完全不信，你信你不要喝，那妳不要訊息我，因為我不想看」。





▲小蠻是演藝圈的新手媽咪，去年夏天就會誕下第一胎。（圖／小蠻IG）

有些媽媽建議時口氣不佳，會說「沒關係，妳孩子生出來妳就知道」，也讓小蠻硬起來回應，拒絕被情緒勒索，「你可以用這些情緒去威脅妳身邊的朋友，但我不收這些情緒。因為，我的寶寶很健康，我吃得開心。睡得多。」一反溫柔形象的小蠻，獲得許多共鳴，留言要她別管那些騷擾，畢竟「媽媽開心小孩就健康」。





結婚5年的王思佳，去年誕下獅子座女寶寶，開心能幫女兒好好打扮，去年懷孕時適逢疫情期間工作喊停，更能專心養胎。她之前為了給全家更寬廣空間，無懼「孕婦不能搬家」的禁忌換新窩，同樣收到不少網友關心，被問為何選這時搬？她認為孕期已經穩定，只負責指揮搬家，不須動手，審慎評估後，與其小孩出生後東西更多，不如先搬。





▲王思佳去年生下獅子女寶寶。（圖／翻攝王思佳FB）

王思佳把搬家過程拍成影片，藉由專業搬家公司幫忙，最終花了22萬元，共6天、每天13人的努力下，把100多坪獨棟豪宅裡的200個精品包、鞋，價值上千萬元的收藏，還有名牌禮服、化妝品、廚具送到新家裡，宛如複製貼上的恢復原貌，網友大喊佩服，稱她是「地表最強孕婦」，不過，王思佳搬家時也有按照習俗，拿掃把在地上打3下「安胎神」，才開始搬東西。





同樣去年當媽的小甜甜，則因體型較胖，一開始都沒人發現她懷孕，傳統習俗沒滿3個月不能說，她不只是擔心禁忌，更因為出血不穩定，充滿未知數，才不敢對外公開，怕沒滿3個月講出來，外界關心太多，壓力更大。胎兒穩定後公開喜訊，平常被視為女諧星的她，和工作人員聊天都大喇喇相處，後來一進攝影棚立刻被眾星拱月，要她坐好別動，會對她小心翼翼，連她去夜市吃美食，攤商都不收錢，「因為這是要給小孩吃的」。





▲小甜甜帶女兒跟小S相見歡，卻被酸把「米苔目」當搖錢樹。（圖／翻攝小甜甜FB）

小甜甜在電視節目《綜藝大熱門》吐露初為人母感想，「很多媽媽的壓力來源，就是這些已經當媽媽的人」，尤其是特別好心的長輩非常愛分享，「醫生一直提倡，媽媽壓力不要太大，妳要Relax，小孩喝母奶會比較好，但妳也不要太焦慮，到時候沒有母奶，不要因為這樣憂鬱喔，會生病。」晉升媽咪後，身材也會稍微走樣，心理難免受影響，醫師又說「生完胸部下垂，這沒有辦法改變，擦一點緊實霜就好，但其實是心理作用」，模擬兩可的說法，讓小甜甜無所適從。





最爆笑的是，她還聽過媽媽在社團分享，有人孩子生出來長得跟公公一模一樣，會抗拒餵母奶，或是女兒長得跟婆婆一樣，這輩子最討厭婆婆，沒辦法互動等爆笑經歷，都讓小甜甜超級憂心，聽到貝童彤聊自然產撕裂痛、產後脹奶「痛不欲生」，她表情顯露害怕。





平常脾氣好的劉伊心，也透露生第一胎時坐遊輪旅遊，被團員當著所有人面前講，「她是不是生男的？怎麼長相變醜、皮膚變差？」內心真的想發飆。她以過來人身分奉勸周邊有孕媽咪的人，千萬不要再嫌她們變醜，不然真的很容易「一句話惹怒孕婦」。





▲劉伊心順利產下二寶。（圖／劉伊心提供）

孕期的媽媽心情敏感，對身材改變、小孩長相、生產過程，或是未來夫妻照顧分工，都會思考深入，有時候接受太多外界訊息，反而增加沒必要的擔憂。其實，只要凡事小心，孕婦不見得要受制於傳統，自己的身體自己懂，當個開心的媽媽更重要，網友給祝福就是最好的建議了。



