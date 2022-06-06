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特企／爆哥NEAL將加入韓職電競團隊　積極挑戰韓國市場

▲台灣卡丁車明星NEAL劉昶亨將在6月中旬加入 Liiv Sandbox，挑戰韓國市場。（圖／資料照片）
▲台灣卡丁車明星NEAL劉昶亨將在6月中旬加入 Liiv Sandbox，挑戰韓國市場。（圖／資料照片）

本報訊

2022-06-06 13:57:03

台灣卡丁車明星NEAL劉昶亨將挑戰韓國市場。於6月2號，韓國電競公司SBXG（Sandbox Gaming）宣布NEAL將加入Liiv Sandbox的跑跑卡丁車團隊。

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2019年創辦的Liiv Sandbox至今在跑跑卡丁車聯賽的團隊賽獲得3次冠軍，是擁有歷史和傳統的韓國跑跑卡丁車車隊龍頭。由頂級明星樸仁秀、樸昡秀、金勝太、鄭承河組成，被評價為無論是技術還是人氣都在韓國卡丁車電競界處於領先地位。

NEAL 是台灣一流的跑跑卡丁網紅，目前擁有 28 萬訂閱者的 YouTube 頻道，並在 Twitch 上積極直播中。尤其是在2019年，在韓國舉行的2019年卡丁車聯賽第2賽季全球超級賽中，他憑藉有創意的表現與被認為是最強的韓國選手競爭，獲得亞軍，受到了很多關注。

Liiv Sandbox 長期以來一直在尋求招募 NEAL，用於職業遊戲團隊的全球推進和卡丁車電競場景的發展。儘管遇到NEAL服兵役等各種問題和困難，但通過不斷的交流和溝通，促成了一名台灣職業選手加入韓國遊戲團隊的大事。

NEAL 將在 6 月中旬加入 Liiv Sandbox 的俱樂部，並且只會在即將到来的 2022 年卡丁車聯賽第 2 賽季個人比赛。一開始計畫與現有玩家緊密合作，增強遊戲手感，密切溝通，畅通無阻。

SBXG 的 CEO 鄭仁模表示 ：「很高興能請到来自台灣的頂級跑跑卡丁車選手 NEAL。希望這次的招募對放眼全球市場的 SBXG 来說是一個重要的機會。我們將全力支持，能夠讓NEAL留下新的成功故事。」

NEAL表示很高興剛服完兵役就能加入韓國頂級跑跑卡丁車團隊 Liiv Sandbox，他說到加入之初，先挑戰個人賽的的同時會努力適應韓國的生活，將來希望成為 Liiv Sandbox 團隊團體賽的強大成員之一。

另外，NEAL在加入Liiv Sandbox後，也將作為網紅持續積極營運YouTube、Twitch，上節目等活動。

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