特企／爆哥NEAL將加入韓職電競團隊　積極挑戰韓國市場

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NEAL 是台灣一流的跑跑卡丁網紅，目前擁有 28 萬訂閱者的 YouTube 頻道，並在 Twitch 上積極直播中。尤其是在2019年，在韓國舉行的2019年卡丁車聯賽第2賽季全球超級賽中，他憑藉有創意的表現與被認為是最強的韓國選手競爭，獲得亞軍，受到了很多關注。
Liiv Sandbox 長期以來一直在尋求招募 NEAL，用於職業遊戲團隊的全球推進和卡丁車電競場景的發展。儘管遇到NEAL服兵役等各種問題和困難，但通過不斷的交流和溝通，促成了一名台灣職業選手加入韓國遊戲團隊的大事。
NEAL 將在 6 月中旬加入 Liiv Sandbox 的俱樂部，並且只會在即將到来的 2022 年卡丁車聯賽第 2 賽季個人比赛。一開始計畫與現有玩家緊密合作，增強遊戲手感，密切溝通，畅通無阻。
SBXG 的 CEO 鄭仁模表示 ：「很高興能請到来自台灣的頂級跑跑卡丁車選手 NEAL。希望這次的招募對放眼全球市場的 SBXG 来說是一個重要的機會。我們將全力支持，能夠讓NEAL留下新的成功故事。」
NEAL表示很高興剛服完兵役就能加入韓國頂級跑跑卡丁車團隊 Liiv Sandbox，他說到加入之初，先挑戰個人賽的的同時會努力適應韓國的生活，將來希望成為 Liiv Sandbox 團隊團體賽的強大成員之一。
另外，NEAL在加入Liiv Sandbox後，也將作為網紅持續積極營運YouTube、Twitch，上節目等活動。