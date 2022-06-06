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75秒內測出肝功能　「GSP」造福肝癌病患

75秒內測出肝功能　「GSP」造福肝癌病患
75秒內測出肝功能　「GSP」造福肝癌病患

健康醫療網

2022-06-06 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】世界衛生組織公佈，不包含未來最大肝病，脂肪肝炎，全球約有3.58億以上人口感染慢性肝炎，這些感染者中的絕大多數人，無法獲得及時的肝臟檢測和治療。因此，千萬人面臨著肝炎發展到肝硬化、肝癌和死亡的風險。肝炎是國人常見的健康殺手，肝癌甚至蟬聯死亡前 2 名達 40 年，依據 108 年台灣死因統計數據顯示，慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡即達 12,121 人。

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跨團隊研究成功　榮登世界權威期刊

胡幼圃講座教授領導的台北醫學大學、中央研究院、國防醫學院研究團隊與國際公司Avalon HepaPOC Limited及生技公司合作研發成功「半乳糖單點快速測量系統GSP」，可以立即、單點血液、定量測定肝有效血流及酵素，真正的肝功能。

GSP快速測量系統是利用胡教授前發明的半乳糖單點法(Galactose Single Point Method, GSP)發展而成，可立刻在臨床上使用，測真正肝功能利器，此法已為美國食品藥物管理局(USFDA)及台灣衛福部所公佈的準則中推薦，同時GSP 也收載於英、美廣為使用的醫藥教科書中，並榮登世界百年權威生醫分析期刊 Analytical and Bioanalytical Chemistry。

快速檢測感染　造福肝癌病患

此系統已獲得我國許可證。利用半乳糖單點快速測量系統進行分析，結果發現可以快速定量病患肝功能受損程度，並可應用於多種肝功能不全的病人，如肝切除術前後、各種肝病的進程，換肝前後及肝功能不全的病人，用於調整藥物劑量(如：抗癲癇phenytoin, 降血脂 statins, 抗生素 cefoperazone等)之用、另也可用於篩檢先天半乳糖血症，對患者有及時且具有成本效益的臨床管理。

注射半乳糖　75秒獲結果

胡幼圃發明人指出：半乳糖單點快速測量系統對病人身體健康檢查者，在醫院、 診所、甚至藥局均可檢測肝臟功能、肝臟血流及肝酵素。檢查者在 1 小時即可測知“實際肝功能”，而非僅反應肝細胞破壞多少的傳統 SGPT 或 ALT 檢查，未來也可在家即可測知肝功能的變化或嚴重程度。

肝功能單點法 GSP，可讓病患像測血糖一般簡單，只要在飲用或注射半乳糖後， 一小時後，取一點血，在 75 秒的時間內就可以知道現在真正剩下的肝功能。目前團隊已取得台灣、美國、大陸等多國專利，衛福部核准體外診斷醫療器材許可證，歡迎大家可以一起合作推廣，預計可服務、造福大量肝病患者及健康健檢者。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54018

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