消基會抽驗13件擴香產品！2件含有害物　竟有致癌塑化劑

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另外，有1件商品測得甲醛含量達60ppm。消基會指出，甲醛在室溫下為無色、具特殊氣味且刺鼻的易燃性氣體。常用來製造化學肥料、紙張、夾板以及尿素膠樹脂，是室內空氣污染公認具有代表性之一的化學物質，目前已經被世界衛生組織列為致癌和致畸形物質。不過目前國內對市面上擴香及香氛產品中甲醛含量並無相關規範，僅在壞妝品規範不得超過1000ppm，由於擴香產品用途為使產品中的香味揮發至使用空間，與化妝品、食品、建材有所不同，因此難以適用相關規範。
不過最讓人訝異的是，有一件商品驗出塑化劑DEP，且含量超過10000ppm，消基會檢驗長凌永健指出，鄰苯二甲酸酯類化合物可當作香水等含香味產品的「定香劑」，然而近年研究發現，其因類似女性荷爾蒙，長期大量暴露，恐引起罹患乳癌、子宮內膜癌等女性荷爾蒙相關癌症的風險增加；對於男性來說，亦恐抑制生殖能力，塑化劑DEP為我國第一類毒性化學物質（在環境中不易分解或因生物蓄積、生物濃縮、生物轉化等作用，致污染環境或危害人體健康者），政府應該積極將相關商品納管，以免造成消費者危害。
凌永健強調，參考歐盟消費者安全科學委員會（SCCS），在化妝品中的香料過敏原列出的26種過敏原，本次測試13件樣品中測得9件、共計有6種歐盟化妝品法規列出的過敏原化學品，包括羥基香茅醛（Hydroxycitronellal）、香豆素（Coumarin）、鈴蘭醛（Butylphenyl methylpropional）、沉香醇（Linalool）、檸檬油精（Limonene）、紫羅蘭酮（Alpha-isomethyl ionone）。
消基會提醒，懷孕婦女、兒童、幼童、有呼吸道疾病者及體質較敏感的消費者，在不確定成分內容是否安全的情況下，建議應斟酌使用擴香及香氛產品，挑選時要要選購標示完整的產品，並且不要購買來路不明的商品。另外，有鑑於香氛產品相當普及，政府應該儘速訂定此類產品的安全及過敏原相關規範，並規定業者應全成分標示，讓消費者參考。