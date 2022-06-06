老牌新貌！王品夏慕尼首進軍鐵板燒一級戰區大直

王品集團今（6）日宣布，旗下歷史超過20年的老牌鐵板燒夏慕尼首次進軍大直，砸下2千萬裝潢，迎戰大台北鐵板燒一級戰區，集團表示，除了看好當地商圈的人流與消費力優勢，在客單價上與當地他牌亦具有優勢，為歡慶大直店開幕，即日起至6月30日止憑官網畫面消費兩客套餐，即享主廚款待波士頓龍蝦一隻。
不畏周遭星級餐廳環伺，王品集團夏慕尼於大直「虹光LIVE」2樓展店，品牌表示，將以精緻餐點和服務直球對決的信心，看好美麗華商圈交通便利、客群消費潛力等優勢，新店面占地150坪、鐵板客席約88位、甜點客席60位，斥資超過2千萬，採挑高天花設計、嵌入大型燈飾，讓用餐客人並肩感受，大片落地窗前摩天輪、劍南山美景，加上主廚零距離料理，體驗一場日夜皆浪漫的鐵板饗宴宴。
王品表示，集團發展原則不變、持續採取「汰弱留強」策略，除加速發展剛需平價、黏著度高的火鍋與燒肉品牌外，高單價、高體驗性的品類也是重點，接下來也會再推出新品牌、豐富消費者多元的體驗。
大直店開幕期間推出限定和牛夢幻套餐，和牛分布完美的油花，經鐵板高溫呈現外酥內嫩，在口中迸發多汁醇厚的脂味，搭配海鮮前主餐生食級北海道干貝、野生花蝦、嫩煎石斑，輕鬆擁有極致海陸盛宴。
另6月8日起，全台夏慕尼推出夏日品味外帶新菜16道，其中推薦「明星輕食組合」價格188元~198元，以高蛋白質、原型食物為主，有松露起司雞排溫沙拉、華爾道夫鮮蝦沙拉、嫩煎牛排沙拉三選一，再搭配帕瑪森起司麵包、法式玉米濃湯，讓健身運動後也能開心吃鐵板燒。