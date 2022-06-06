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劇烈運動引發胃食道逆流？中醫傳授3養胃妙招

劇烈運動引發胃食道逆流？中醫傳授3養胃妙招
劇烈運動引發胃食道逆流？中醫傳授3養胃妙招

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-06 15:01:20

現代人越來越注重健康，除了在戶外，也會到健身房進行各項運動，但許多人在運動後卻出現腸胃不適的問題。康禾中醫診所主治醫師楊宗翰醫師在臉書粉專《Dr.Alex楊宗翰中醫師》分享，根據研究指出，劇烈運動會增加胃食道逆流的發生率！ 

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胃食道逆流是一種常見的腸胃問題，指胃部反流一些未消化食物的酸性物質。楊醫師表示，發生食道逆流主要是因為劇烈運動時，會有大量血液進入肌肉和骨骼等運動器官，因而導致腸胃道的血流供應下降；與此同時，運動促使交感神經變得興奮，胃腸道蠕動受到抑制，也會導致食道賁門放鬆，最終減慢胃排空時間；另外，有些運動如舉重與仰臥起坐會增加腹內壓力，會增加胃食道逆流發生的機會。 

典型症狀

食道逆流的典型症狀包括：

  •  嘔酸、喉嚨痛、咽喉異物感
  •  吞嚥不適、慢性咳嗽
  •  火燒心、胸口痛
 從中醫角度看胃食道逆流

中醫認為，最容易患上胃食道逆流的是「飲食不節」和「肝氣鬱結」這2類型人。

「飲食不節」是指長期飲食不正常，例如下班才去健身房，運動完就吃兩個茶葉蛋或喝豆漿、牛奶，並三餐不定時，導致「脾胃氣虛」出現消化機能下降的情況，對於這類患者，中醫師會給予益氣補中、健脾顧胃的方劑，如四君子湯、平胃散。

而「肝氣鬱結」的人，則一般長期過度緊張、心情焦慮、壓力過大，進而影響自律神經系統，負面情緒影響肝氣，對此，中醫師會酌加疏肝解鬱的中藥以幫助患者放鬆心情，如逍遙散和柴胡疏肝湯。

他補充，中醫師也會依據患者的身體狀況，靈活搭配其他中藥材如黃連、半夏、牡蠣、乾薑、海螵蛸及白芨等。

楊宗翰醫師 授權提供
楊宗翰醫師 授權提供
3招改善胃食道逆流

最後，楊醫師叮囑民眾除了要依循醫囑服用藥方以外，平時不妨多加注意以下3點：

1.  放鬆心情、改善生活和飲食習慣，輕症者普遍1至2週內會得到改善；

2.  建議保持適量的非劇烈運動，以減少腹部脂肪堆積，避免因胃部壓力過大引起胃食道逆流；

3.  飯前與飯後一小時內切忌運動與大量喝水，且避免攝入會讓賁門放鬆的食物，如高脂肪食物、巧克力、酒、茶、咖啡等，也不可抽菸。

 

本文經中醫師楊宗翰臉書粉專《Dr.Alex楊宗翰中醫師》授權報導

 

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