劇烈運動引發胃食道逆流？中醫傳授3養胃妙招

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典型症狀
食道逆流的典型症狀包括：
- 嘔酸、喉嚨痛、咽喉異物感
- 吞嚥不適、慢性咳嗽
- 火燒心、胸口痛
中醫認為，最容易患上胃食道逆流的是「飲食不節」和「肝氣鬱結」這2類型人。
「飲食不節」是指長期飲食不正常，例如下班才去健身房，運動完就吃兩個茶葉蛋或喝豆漿、牛奶，並三餐不定時，導致「脾胃氣虛」出現消化機能下降的情況，對於這類患者，中醫師會給予益氣補中、健脾顧胃的方劑，如四君子湯、平胃散。
而「肝氣鬱結」的人，則一般長期過度緊張、心情焦慮、壓力過大，進而影響自律神經系統，負面情緒影響肝氣，對此，中醫師會酌加疏肝解鬱的中藥以幫助患者放鬆心情，如逍遙散和柴胡疏肝湯。
他補充，中醫師也會依據患者的身體狀況，靈活搭配其他中藥材如黃連、半夏、牡蠣、乾薑、海螵蛸及白芨等。
3招改善胃食道逆流
最後，楊醫師叮囑民眾除了要依循醫囑服用藥方以外，平時不妨多加注意以下3點：
1. 放鬆心情、改善生活和飲食習慣，輕症者普遍1至2週內會得到改善；
2. 建議保持適量的非劇烈運動，以減少腹部脂肪堆積，避免因胃部壓力過大引起胃食道逆流；
3. 飯前與飯後一小時內切忌運動與大量喝水，且避免攝入會讓賁門放鬆的食物，如高脂肪食物、巧克力、酒、茶、咖啡等，也不可抽菸。
本文經中醫師楊宗翰臉書粉專《Dr.Alex楊宗翰中醫師》授權報導
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