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YouTube影片太傷人　澳洲法院判Google賠逾千萬

▲Google因未能下架「殘酷、種族歧視、辱罵、破壞名譽」的影片，導致一名政治人物提前退出政壇。示意圖。（圖／翻攝自Pixabay圖庫）
▲Google因未能下架「殘酷、種族歧視、辱罵、破壞名譽」的影片，導致一名政治人物提前退出政壇。示意圖。（圖／翻攝自Pixabay圖庫）

中央社

2022-06-06 16:43:44

（中央社雪梨6日綜合外電報導）澳洲法院今天裁定，Google因未能下架「殘酷、種族歧視、辱罵、破壞名譽」的影片，導致一名政治人物提前退出政壇，應支付原告71萬5000澳元（約新台幣1540萬元）的賠償。

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路透社報導，澳洲聯邦法院說，巴里拉羅（John Barilaro）2020年間出任新南威爾斯州（New South Wales）副州長期間，谷歌（Google）影音分享平台YouTube兩支攻擊他的影片於當年年末上架以來，點閱量直逼80萬次，讓Google賺了一筆。

法官拉瑞斯（Steve Rares）表示，政治評論員尚克斯（Jordan Shanks）在影片中質疑巴里拉羅的誠信，在無證據之下將他貼上「貪腐」標籤；並用含有種族歧視性的字眼稱呼巴里拉羅，程度「與仇恨言論無異」。

拉瑞斯表示，Google和尚克斯的所作所為讓巴里拉羅受創，進而導致他2021年10月提前離開政壇。

「我認定，Google當中的作為不適當，也不正當。」

Google過去也曾被判定要替誹謗負起法律責任，通常都是因為在搜尋結果提供連結。今天的判決中，Google則是被視為積極參與的出版方，透過YouTube發布詆毀民選官員的內容。

路透社未能立即取得Google及尚克斯的置評。

尚克斯原本與Google同列被告，但已於去年與巴里拉羅達成和解。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110606

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