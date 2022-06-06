私房錢忘了清？加州女爽領免費沙發 發現竟藏百萬鉅款
美國加州1名女子，近日因為搬新家，所以上網查詢是否有人正在出清家中用不到的家具，結果看到1個領取免費沙發的廣告，她把沙發搬回家後，卻發現其中1個坐墊中竟藏著3.6萬美元的現金（折合新台幣約105萬），讓她相當吃驚。
綜合《紐約郵報》、《美國廣播公司》等外媒報導，烏莫多（Vicky Umodu）近日在網上為新家尋找家具，希望能看看是否有免費的可領，節省一點開支，接著就看到有關原物主免費送沙發的廣告，連同其他許多家具也要一併送人，原以為其中有詐，但打了電話後才知道因為原物主的親人最近去世，所以他們正在清理物品。
烏莫多領到2個免費的沙發和椅子，剛好很襯她新家的內部設計，但當她回到家，仔細檢視沙發時，卻發現其中1個坐墊中疑似有硬物。
她將坐墊拉鍊拉開後，映入眼簾的是好幾個信封，每個信封裡面都各裝著幾千元的現金，讓她當場驚呼不已，不過即便發現意外之財，烏莫多也曉得不應隨意侵占不屬於自己的財物，於是她又給原物主打了電話，想要歸還這筆錢。
烏莫多表示，當她把錢物歸原主時，這家人告訴她，他們其實在房子其他地方也有發現錢，但只有幾百元，沒有到幾萬元那麼多，應該都是過世的親人留下的，但他們也不清楚死者為何要在沙發裡藏這麼多現金。
作為感謝，原物主給了烏莫多2200美元，讓她可以為自己買台新冰箱，但烏莫多聲稱自己一開始就沒指望會得到任何錢，並說上帝一直很厚待她和子女，這就已經足夠了。