房價漲逾5倍每坪上百萬　永達保經承德大樓重建動土　

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永達承德大樓預計2026年興建完成地上11樓、地下4層共計15層，總坪數2250坪新大樓，還特別聘請「以兆建築師事務所」時尚人文建築大師趙國智執行建築設計。永達大樓建築概念由本業以客為尊做為設計發想，全棟玻璃帷幕，藉由金屬精密銜接的意象，呈現層次交疊的造型，堆砌出符合企業品牌的服務美學。
而新建的永達承德大樓符合綠建築且具現代感規劃，鄰近交通便利的捷運圓山站、週遭有大龍峒孔廟古蹟和花博公園，集合文化及藝術的生活圈，預期未來將成為台北市大同區的地標建築。
吳文永也透露，永達保經在2001年2月獲准成立，從2個服務據點、資本額0.27億元起家，營運首年虧損，而且成立2年後就遇到SARS，但看準台灣房市低迷，公司已有現金流，當年以1坪18.5萬元買下永達承德大樓1328坪，至今1坪已飆漲至上百萬元，而永達保經也一路成長，至2021年已有34個服務據點、累計實收資本額9.82億元、EPS每股5.152元。
他說，永達保經的大樓都是自用為主，不出租也不出售，目前暫無新的買樓計畫，但是配合未來新總部大樓可使用面積擴增，永達將持續徵才，人才對永達來說才是「活動的不動產」，為公司重要資產。
他強調，永達成立21年，完善的培訓平台以及優渥的獎勵制度，已培育無數業務菁英和管理人才，而全新的永達承德大樓將打造企業核心業務總部，成為吸引更多優秀人才發揮所長的平台，協助有事業心的菁英們成為保險企業家、並提供客戶優質的服務，引領集團展翅翱翔高飛。