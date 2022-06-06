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房價漲逾5倍每坪上百萬　永達保經承德大樓重建動土　

▲永達保經承德大樓開工動土祈福典禮，董事長吳文永（右六）、總經理陳慶鴻（右五）帶領一級主管及旺邦營造董事長曹來旺（左六）團隊共同合影。（圖／永達保經提供）
▲永達保經承德大樓開工動土祈福典禮，董事長吳文永（右六）、總經理陳慶鴻（右五）帶領一級主管及旺邦營造董事長曹來旺（左六）團隊共同合影。（圖／永達保經提供）

記者顏真真／台北報導

2022-06-06 15:22:32

永達保經在SARS期間以1坪18.5萬元買下永達承德大樓，並預計斥資4.5億元進行改建，今 (6) 日舉行開工動土典禮。董事長吳文永表示，目前房價一坪已飆破百萬元，預計2026年興建完成地上11樓、地下4層共計15層，總坪數擴增為2250坪的新大樓，而且不出租不出售，並將持續徵才。他強調，人才對永達來說才是「活動的不動產」，為公司重要資產。

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成立於2001年的保經業龍頭永達保經，今日承德大樓舉行開工動土祈福典禮，由董事長吳文永、總經理陳慶鴻帶領一級主管及旺邦營造曹來旺董事長團隊等貴賓一同出席，並由太鼓醒獅團熱鬧開場，共同祈求工程順利推展。

永達承德大樓預計2026年興建完成地上11樓、地下4層共計15層，總坪數2250坪新大樓，還特別聘請「以兆建築師事務所」時尚人文建築大師趙國智執行建築設計。永達大樓建築概念由本業以客為尊做為設計發想，全棟玻璃帷幕，藉由金屬精密銜接的意象，呈現層次交疊的造型，堆砌出符合企業品牌的服務美學。

 而新建的永達承德大樓符合綠建築且具現代感規劃，鄰近交通便利的捷運圓山站、週遭有大龍峒孔廟古蹟和花博公園，集合文化及藝術的生活圈，預期未來將成為台北市大同區的地標建築。

吳文永也透露，永達保經在2001年2月獲准成立，從2個服務據點、資本額0.27億元起家，營運首年虧損，而且成立2年後就遇到SARS，但看準台灣房市低迷，公司已有現金流，當年以1坪18.5萬元買下永達承德大樓1328坪，至今1坪已飆漲至上百萬元，而永達保經也一路成長，至2021年已有34個服務據點、累計實收資本額9.82億元、EPS每股5.152元。

▲永達保經承德大樓原址重建，並於今（6）日舉行開工動土祈福典禮，董事長吳文永表示，預計2026年興建完成地上11樓、地下4層共計15層，總坪數2,250坪新大樓。（圖／記者顏真真攝）
▲永達保經承德大樓原址重建，並於今（6）日舉行開工動土祈福典禮，董事長吳文永表示，預計2026年興建完成地上11樓、地下4層共計15層，總坪數2,250坪新大樓。（圖／記者顏真真攝）
他說，永達保經的大樓都是自用為主，不出租也不出售，目前暫無新的買樓計畫，但是配合未來新總部大樓可使用面積擴增，永達將持續徵才，人才對永達來說才是「活動的不動產」，為公司重要資產。

他強調，永達成立21年，完善的培訓平台以及優渥的獎勵制度，已培育無數業務菁英和管理人才，而全新的永達承德大樓將打造企業核心業務總部，成為吸引更多優秀人才發揮所長的平台，協助有事業心的菁英們成為保險企業家、並提供客戶優質的服務，引領集團展翅翱翔高飛。

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