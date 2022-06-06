公務員PTT發文帶風向延燒 議員再爆多帳號使用北市府IP
台北市政府上週爆出府內員工在上班時間，在PTT討論版上發文帶風向，除了批評政府對染疫者不聞不問外，更指出隔離期間公司並未給薪。除了事後遭到揭露與事實不符外，經過北市資訊局調查後，證實該名網友於北市府會展基金會工作，多數言論都並非事實。不過今（6）日民進黨台北市議員王閔生再爆料，有多個PTT帳號同樣使用北市府IP，且也有在討論版上帶風向的疑慮。
台北市長柯文哲今日下午進入議會進行施政總質詢，其中民進黨議員王閔生在質詢時提到，除了上週末被揪出的三個北市府公務員，於上班時間使用PTT不符規範外，其中一名北市會展基金會的林姓員工，更遭揭露在上班時間PO出「與事實不符」的文章，企圖在討論版中帶風向。對此王閔生也質疑，市府公布的新聞稿卻指出，僅是該名林姓員工「抒發心情」而並非假消息？
對此北市會展基金會副執行長陳文鑠表示，該名林姓員工確實在上班時間於PTT上PO文，且文章中的全家確診，其實也是事實；至於後續懲處的問題，基金會也已經召開相關會議進行處置。陳文鑠也指出，林姓員工也坦言自己說謊，也讓王閔生直呼「假訊息，常常用部分的事實，編出一個不是真實的故事，就是要用這種不是真實的故事，去散播恐懼或是讓大家誤會的訊息。」
對此柯文哲也指出，上班時間太閒，還可以去上PTT，這個就要檢討。不過王閔生加碼爆料，除了新聞稿中揭露的三人外，還有數個帳號都在上班時間，使用北市府的IP在PTT上發文，更有其中一個帳號的網友在PTT上PO文，坦承自己就是北市交通局科長林育生。王閔生也要求，資訊局應該針對相關IP及帳號，以及其PO文進行詳查。對此柯文哲與資訊局也允諾會進行後續調查。