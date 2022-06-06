COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

公務員PTT發文帶風向延燒　議員再爆多帳號使用北市府IP

▲台北市長柯文哲6日進入議會進行施政總質詢，再度遭到議員質疑北市府內有網軍。（圖／記者丁上程攝，2022.06.06）
▲台北市長柯文哲6日進入議會進行施政總質詢，再度遭到議員質疑北市府內有網軍。（圖／記者丁上程攝，2022.06.06）

記者丁上程／台北報導

2022-06-06 15:16:03

台北市政府上週爆出府內員工在上班時間，在PTT討論版上發文帶風向，除了批評政府對染疫者不聞不問外，更指出隔離期間公司並未給薪。除了事後遭到揭露與事實不符外，經過北市資訊局調查後，證實該名網友於北市府會展基金會工作，多數言論都並非事實。不過今（6）日民進黨台北市議員王閔生再爆料，有多個PTT帳號同樣使用北市府IP，且也有在討論版上帶風向的疑慮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市長柯文哲今日下午進入議會進行施政總質詢，其中民進黨議員王閔生在質詢時提到，除了上週末被揪出的三個北市府公務員，於上班時間使用PTT不符規範外，其中一名北市會展基金會的林姓員工，更遭揭露在上班時間PO出「與事實不符」的文章，企圖在討論版中帶風向。對此王閔生也質疑，市府公布的新聞稿卻指出，僅是該名林姓員工「抒發心情」而並非假消息？

對此北市會展基金會副執行長陳文鑠表示，該名林姓員工確實在上班時間於PTT上PO文，且文章中的全家確診，其實也是事實；至於後續懲處的問題，基金會也已經召開相關會議進行處置。陳文鑠也指出，林姓員工也坦言自己說謊，也讓王閔生直呼「假訊息，常常用部分的事實，編出一個不是真實的故事，就是要用這種不是真實的故事，去散播恐懼或是讓大家誤會的訊息。」

對此柯文哲也指出，上班時間太閒，還可以去上PTT，這個就要檢討。不過王閔生加碼爆料，除了新聞稿中揭露的三人外，還有數個帳號都在上班時間，使用北市府的IP在PTT上發文，更有其中一個帳號的網友在PTT上PO文，坦承自己就是北市交通局科長林育生。王閔生也要求，資訊局應該針對相關IP及帳號，以及其PO文進行詳查。對此柯文哲與資訊局也允諾會進行後續調查。

網軍案延燒！北市府查出PTT發文員工　杜奕瑾再提2疑點

北市府IP造謠網軍與柯文哲隨行攝影無關　資訊局抓到是他

PTT網友發疫情幻想文　IP來自北市府？柯文哲：會徹查

抹黑徐巧芯者是柯黑網軍？柯文哲：網軍治國會遭報應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.61%21.39%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀