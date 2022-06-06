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Omicron輕症多　「重症」九成未打三劑疫苗

Omicron輕症多　「重症」九成未打三劑疫苗
Omicron輕症多　「重症」九成未打三劑疫苗

健康醫療網

2022-06-06 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】55歲王先生因患有糖尿病、高血壓等慢性病，擔心風險及副作用而未施打疫苗；近日不幸確診後，出現隱形缺氧、呼吸困難症狀，血氧濃度甚至僅剩35%，一度陷入昏迷，所幸緊急安裝葉克膜，並後續於專責加護病房照護，才得以逃過致命危機。

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三高、慢性病高風險　確診易重症

台北慈濟醫院內科加護病房蘇文麟主任指出，雖然相較先前的Alpha和Delta變異株，Omicron重症率與死亡率較低，但是高齡、慢性病等共病、肥胖、免疫低下者，屬於新冠肺炎重症高風險群，一旦染疫需特別注意，謹慎以待。

他強調，即使絕大多數為輕症與無症狀感染者，仍有萬分之7的患者可能轉為重症，而這些重症患者一樣會出現肺部浸潤、白化的現象，且可能快速惡化，產生隱形缺氧、急性呼吸窘迫症、呼吸衰竭，甚至引發多重器官衰竭導致死亡，不容忽視。

治療藥物選擇增加　重症仍須葉克膜　　

當新冠肺炎發展為重症時，患者往往會出現缺氧情形，初期可使用高流量濕化鼻導管氧氣治療（HFNO），搭配清醒俯臥治療，改善氧合狀況；但若持續嚴重低血氧，進展到急性呼吸窘迫症，則須藉由插管外接呼吸器維持血氧濃度，甚至是裝置葉克膜維生。

值得慶幸的是，相比兩年前疫情初爆發之時，除已有更豐富的照護經驗，也有更多藥物可供選擇，重症常用的包括：抗病毒藥Remdesivir、類固醇Dexamethasone以及免疫抑制劑Tocilizumab等，國內外都有足夠的藥物使用經驗，醫療團隊會綜合評估病人病程及病況，擬定適切的治療計畫。

重症九成未打三劑疫苗　及早篩檢治療預後佳

4月本土疫情延燒至今，台北慈濟醫院已收治51位新冠肺炎重症患者，其中高達90%未完成完整三劑疫苗接種、30%完全未接種疫苗。因此，蘇文麟主任呼籲，預防勝於治療，接種疫苗能形成一定保護力，即使染疫也較不容易發展為重症。

而Omicron變異株傳播力強且潛伏期縮短至3天內，有重症風險因子的民眾，若有接觸史或出現症狀應及早篩檢，把握黃金治療時期，才能有更好的預後。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53989

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