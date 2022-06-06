本土確診＋53,023！醫師：兒童接種疫苗可下降97%「MIS-C」風險

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個案縣市分布
- 新北市7,703例
- 高雄市7,506例
- 臺中市7,037例
- 桃園市5,162例
- 臺南市4,426例
- 臺北市3,765例
- 彰化縣3,726例
- 屏東縣2,213例
- 新竹縣1,543例
- 苗栗縣1,377例
- 雲林縣1,168例
- 南投縣1,128例
- 新竹市1,028例
- 基隆市1,021例
- 花蓮縣931例
- 宜蘭縣874例
- 嘉義縣837例
- 嘉義市557例
- 臺東縣550例
- 金門縣203例
- 澎湖縣196例
- 連江縣41例
指揮中心指出，今日新增151例本土病例死亡個案，為84例男性、67例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、146例具慢性病史、64例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月22日至6月4日，死亡日期介於5月14日至6月3日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中其中1例兒童死亡個案，為8個月大女嬰，本身有先天性泌尿系統疾病，曾經過多次手術。女嬰在5月31日發燒，手術造口滲漏疑似感染，因此入院檢查治療；5月31日入院採檢陽姓，隔天6月1日安排於負壓病房進行手術後，手術完成後入住兒童壓護病房，不過住院期間出現心跳、血壓、氧氣濃度下降，診斷為敗血症，經急救於6月2日不幸過世。
羅一鈞表示，該案的病程診斷有細菌、新冠病毒合併感染敗血症，目前兒童重症累積36例，3例敗血症，敗血症中有2位過世，都有先天性疾病，12歲以下兒童死亡有16位。
羅一鈞補充，一名15歲男性青少年接種過一劑疫苗，沒有其他慢性病史，5月20日出現發燒症狀，5月22日就醫採檢確診，5月22日至29日居家照護，5月30日回到學校上課，在班上昏迷，送醫後搶救無效。該案經法醫司法相驗，診斷是病毒性心肌炎，合併急性肺水腫和心因性休克，也有新冠病毒感染，死因歸類心肌炎。
羅一鈞總結，13到18歲青少年累計2例重症，除上述個案外，還有一位是4月27日公布過的15歲女性，該案有慢性神經系統疾病，染疫後出現肺炎，一度呼吸窘迫插管接呼吸器，後續5月5日拔管，5月中旬解隔離康復。
MIS-C發生率？醫師：最糟初估為萬分之一
針對兒童染疫嚴重後遺症多系統發炎症候群（Multisystem inflamatory syndrome in children, MIS-C）黃瑽寧說明，是感染後免疫反應，主要是新冠病毒清除了，但身體免疫反應還沒穩定，最常發生在感染後的2~6週，確切發生率還不明確，不清楚有多少比例會發生。
黃瑽寧表示，目前無法確切推估發生率，首先亞洲人的發生率比黑人、白人和拉丁裔少一半，所以不能引用外國的研究數據；其次是據統計，感染Omicron誘發MIS-C的比例比之前的Delta低，用最保守的方式來說，現在僅能初估，我國最糟狀況的發生率是萬分之一。
防範MIS-C！打一劑疫苗可下降97%風險
黃瑽寧呼籲，當孩子染疫康復後，接下來六週內都是觀察期，若出現突然發高燒三天、醫院抽血發炎指數上升、皮疹、結膜紅、嘴唇紅、舌頭紅、低血壓、心肌功能受損、心臟酵素增加、腸胃道症狀或凝血功能症狀等狀況，其中為腸胃道症狀最常見，有上述狀況可前往就醫，並向醫師說明清楚孩童狀況。
黃瑽寧強調，MIS-C致死率約1%~2%，早期介入可以降低死亡率，家長千萬不要在家裡窮擔心，最好的方式就是讓孩子接種疫苗。
至於發生族群，黃瑽寧說明，從6歲~19歲都有可能，但以6歲~12歲年齡段最多，據國外研究發現，打一劑新冠疫苗，可下降97%風險，以目前台灣兒童接種百分比，家長不用過度擔憂。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54038
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