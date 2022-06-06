注意長輩8大功能　疫情期間也能保固健康！

我是廣告 請繼續往下閱讀
定期身體功能評估檢測 為家中長輩健康把關
隨著人口快速老化，更需要及早採取行動延緩或預防老人家失能狀況的發生，國民健康署依據世界衛生組織(WHO)常見老人之6項重要生活功能上的問題：「認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱」等，發展長者功能評估量表ICOPE (Integrated care for older people)。並提供將近1萬名已有慢性病長者相關評估與介入，評估結果發現有1項以上異常約6成，其中，認知功能篩檢異常為最常見之問題，其次是視力及行動功能的部分。對於長者異常的狀況，提供醫療轉介服務與運動及飲食指導，從後端分析中發現，有6成5長者配合運動營養指導，在經過3個月管理追蹤後，異常率有明顯改善，從近6成下降至近4成。王奶奶今年68歲，到醫院骨科門診就醫，護理師問奶奶：「現在最困擾您的健康問題是什麼?」，王奶奶回答：「因為關節痛，讓我不能照顧孫子，我很難過。」陪媽媽看病的兒子很驚訝，立刻明白媽媽最近的心情鬱卒原因，當下表示會讓孫子回家陪伴奶奶。這些發生在長輩身上的問題，如果不即時發現及處理，常常就會看見長輩生活功能退化，產生個人及家庭困擾。
長者功能評估表(ICOPE) 使用十分方便容易，除了可以透過醫療院所協助外，另外也可以由家人來幫忙評估，幫助家中或身旁的長輩們進行簡單測試，除了可以提早發現有無異常外，也可以增進親子互動關係，若有發現異常，也可以在長輩就醫回診時，請教醫事人員。
長輩身體功能健康服務資源那裏找？ 全國超過五百家醫療院所有
目前全國約有500餘家醫療院所可以提供評估與衛教，民眾可上國民健康署網站(https://hpa.gov.tw/)查詢，也可以參考國民健康署「健康九九網站」(https://health99.hpa.gov.tw/)，運用評估表及相關的衛教素材，在家採行簡單的運動、營養方面的策略，線上的「我家也是健身房」系列、「營養主題館」，都有豐富又簡單的保健妙招，讓您用最適合家中長輩的運動或均衡飲食的教材，在抗疫期間協助長輩保固健康與功能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53922
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw