幸福女人最佳代言人　陶晶瑩宣布升任「幸福總監」

在YouTube新節目《WOW桃姐》中以探討女人要懂得愛自己去過「happy life」的陶晶瑩，透過節目分享自身經營幸福人生祕訣，儼然是演藝圈 「幸福女人」最佳代言人的她，最近獲漢方女性調理品牌邀請擔任年度代言大使；由於同樣重視女人「幸福」，加上陶晶瑩多年傾聽、關注女人議題並提倡懂得愛自己的健康形象與品牌理念不謀而合，雙方一拍即合開啟合作契機！而希望透過產品本身能讓女人切身相關大小事「感到幸福」的想法更能緊密結合，更宣布讓品牌首位的代言人陶晶瑩升格兼任「幸福總監」，期盼總是為女性幸福發聲的陶晶瑩藉此帶給女性更多溫柔又堅定的力量，與品牌一起陪伴現代女性面對各種身體上的困擾，並在愛裡度過生命中的每一個階段。
擔任漢方女性調理品牌首位代言人的陶晶瑩，以自身及陪女兒面對月事為例，透露自己「幸福」不二心法即是「愛跟陪伴」四個字，她表示：「每個月的生理期經痛是女人終其一生的大件事，如果身旁有個伴傾聽，不一定是老公或情人，像是好姊妹甚至是媽媽角色在一旁安慰，是最有功效的。」平時就常跟女兒Girls Talk的她更提到每次女兒經期一來遇到生理痛，自己會特別關心她的情緒，還會陪她挑女性用品，她表示：「其實遇到任何問題，我覺得最重要就是陪伴，陪伴很重要，在身邊陪她然後解決問題，會讓當事人感覺到愛與幸福。」值得一提的是，「愛跟陪伴」正好也是品牌成立宗旨，陶晶瑩在接掌「幸福總監」後期望與品牌一同努力。
而儘管年過50，保養得宜的陶晶瑩透露自己的「凍齡」的四個祕訣：規律作息、運動、保持心情愉快及食療藥補，善盡代言人職責的她表示：「平常其實會找中藥材來調理身體，當然，要時時刻刻提姓自己保持作息規律，然後常常運動比如說去爬山、打球，然後最重要是保持幽默感讓自己心情愉快，是最重要的。」靠著這幾個養生秘訣保持好氣色的陶晶瑩更自曝自己不怕更年期報到，面對女性更年期，陶晶瑩有她一套心法「解套」，她表示：「有時候更年期是一種生理狀態，把身邊客觀資源、環境資源都能掌握，就不怕這個問題，比如說家庭和樂、有好朋友在身旁，有自己休閒娛樂，有自己喜好，都能平衡人生。」問陶晶瑩給更年期婦女保養自己的建議？她強調：「運動很有效，運動之後會有腦內啡，會容易開心，身體機能也會比較好。」
搭配品牌漢方草本調理概念，這次在拍攝形象宣傳照時特別讓陶晶瑩置身在唯美時尚的花藝作品中，呈現溫柔陪伴及呵護的氣質氛圍，而這些精緻漂亮的花藝作品的幕後推手正是「浪花w/f」花藝創辦人-陳艾琳！由於曾是《大學生了沒》同學班底出身的陳艾琳在節目上受到陶晶瑩照顧許多，這次得知陶晶瑩代言系列產品拍攝宣傳照需要，陳艾琳自告奮勇為主視覺呈現盡一份心力；透過學習及經營花藝找到「愛自己」方式的陳艾琳，正巧與這次陶晶瑩代言品牌背後原因意外契合，讓這次彼此合作堪稱是一時之選，所呈現出的唯美視覺更散發出滿滿的「愛自己」的堅毅光芒及力量。（編輯：楊穎軒）