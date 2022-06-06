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今日最聚焦／疫情進終局之戰？陳秀熙曝共存三大指標

▲近期本土新冠肺炎持續維持在高原期，單日確診人數介於5萬多例至9萬多例不等。（圖／NOWnews資料照片）
▲近期本土新冠肺炎持續維持在高原期，單日確診人數介於5萬多例至9萬多例不等。（圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

2022-06-06 17:20:26

新冠肺炎爆發至今已逾2年多，近期中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中喊話醫護，「最後一戰把它撐過去」，本波疫情是否真為「終局之戰」？對此，台大公衛學院教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，新冠肺炎將可能如流感般成為季節性變動的地方流行病，而當病毒不再致命、產生重症，餐廳、交通流量、校園課程等恢復正常時，就代表人類真正達到與病毒共存。

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近期本土新冠肺炎持續維持在高原期，單日確診人數介於5萬多例至9萬多例不等，一線醫護疲於奔命，日前陳時中曾向醫護喊話，「大家已經撐了兩年多，最後一戰把它撐過去，讓社會能夠安全，是很大的貢獻。」

對此，陳秀熙認為，病毒不會消失，在經過變異後，未來可能在秋冬之際，演變成地方流行病，像是流感一樣，「這個其實是一個很重要的臨界點」，當民眾逐漸適應Omicron，中重症個案也下降之後，就可以將新冠肺炎從第五類法定傳染病調降為第四類法定傳染病。

「降級之後，對走上流感化的趨勢是一個非常重要的一個指標」，陳秀熙解釋，降級能讓新冠肺炎符合流感標準，屆時新冠肺炎將不再是新興傳染病，可能會演變成季節變動的地方流行病，就像是過去很多傳染病如德國麻疹等都仍然存在，人類本來就與病毒共存，「只是說當它不再致命的時候、不再產生重症的時候，才是你安心的時候」。

走向與病毒共存，陳秀熙呼籲，民眾不應再有獵巫心態，過去使用黑數是指如果漏掉隱性感染者，可能會造成社區傳播，但現在Omicron多為輕症或是無症狀，不能保證每一個確診個案都能被揪出，若民眾能走出獵巫心態，對於感染就不會覺得很可怕，也能進行新常態生活。

陳秀熙坦言，針對評估解封指標，因各行各業都有不同的營業型態，因此評估上有相當高度的困難，但仍有幾個重要的指標，包含餐廳恢復正常、交通流量恢復正常、課程恢復正常，就代表我們達到與病毒共存、新冠肺炎轉成地方流行病的情境。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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