今日最聚焦／疫情進終局之戰？陳秀熙曝共存三大指標

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對此，陳秀熙認為，病毒不會消失，在經過變異後，未來可能在秋冬之際，演變成地方流行病，像是流感一樣，「這個其實是一個很重要的臨界點」，當民眾逐漸適應Omicron，中重症個案也下降之後，就可以將新冠肺炎從第五類法定傳染病調降為第四類法定傳染病。
「降級之後，對走上流感化的趨勢是一個非常重要的一個指標」，陳秀熙解釋，降級能讓新冠肺炎符合流感標準，屆時新冠肺炎將不再是新興傳染病，可能會演變成季節變動的地方流行病，就像是過去很多傳染病如德國麻疹等都仍然存在，人類本來就與病毒共存，「只是說當它不再致命的時候、不再產生重症的時候，才是你安心的時候」。
走向與病毒共存，陳秀熙呼籲，民眾不應再有獵巫心態，過去使用黑數是指如果漏掉隱性感染者，可能會造成社區傳播，但現在Omicron多為輕症或是無症狀，不能保證每一個確診個案都能被揪出，若民眾能走出獵巫心態，對於感染就不會覺得很可怕，也能進行新常態生活。
陳秀熙坦言，針對評估解封指標，因各行各業都有不同的營業型態，因此評估上有相當高度的困難，但仍有幾個重要的指標，包含餐廳恢復正常、交通流量恢復正常、課程恢復正常，就代表我們達到與病毒共存、新冠肺炎轉成地方流行病的情境。
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