糖友控糖３隱憂！把握治療３時機減輕胰島細胞負擔

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你也有控糖隱憂嗎？跟醫師一起破解胰島素迷思
財團法人糖尿病關懷基金會調查三百位糖友的用藥狀況，揭露三大控糖隱憂：
控糖隱憂一、30%糖友已用3種降血糖口服藥仍未達標
根據調查，有高達3成已經使用3種以上降血糖口服藥物的糖友，血糖仍未達治療目標（HbA1C高於7%）。財團法人糖尿病關懷基金會執行長、台大醫院李弘元醫師說明，根據中華民國糖尿病學會糖尿病指引，若單一降血糖口服藥物無法達到治療標準，醫師會評估病友是否應合併多種藥物使用。一旦合併3種以上降血糖口服藥物仍無法達到控糖目標，則視為降血糖口服藥物治療失效，這時就要考慮胰島素治療，以降低併發症風險。
控糖隱憂二、5成血糖大幅超標的糖友（HbA1C大於9%）曾被勸針兩次以上
根據調查統計，高達54.4%血糖值大幅超標(HbA1C大於9%)的糖友，至少都曾被醫師或衛教師勸進使用胰島素超過2次以上。李弘元醫師進一步表示，一般醫護人員面對血糖未達標的糖友，若符合胰島素介入治療的標準，皆會積極的勸諫，幫助糖友達到理想控糖目標，然而部份耳根子較硬的糖友，不見得在第一次的勸進下就能接受建議。李弘元醫師進一步說明，從診斷糖尿病起人體的胰島細胞已有明顯功能衰退，並會逐年降低4-5%，根據研究指出，早期使用胰島素，可延緩胰島功能下降，若放任胰島細胞持續衰亡，可能影響長期的控糖效果，如果及早接受胰島素治療，可減輕身體殘餘胰島細胞的負擔、降低共病風險。
控糖隱憂三、拒打胰島素？近3成糖友認為糖尿病仍有其他治療選項
一直以來，糖友對於胰島素治療普遍存在害怕打針、用藥迷思等諸多治療障礙。近3成糖友不願意接受胰島素治療的關鍵是認為糖尿病仍有其他治療選項，更有3成糖友因擔心胰島素使用不便而遲遲不接受，或是接受胰島素治療彷彿等於「糖尿病末期」、「沒救了」等錯誤標籤。
事實上，胰島素是人體本來就會分泌的荷爾蒙，並不會影響腎功能、或是引起併發症；糖尿病友是因為胰島素的分泌不足，或是作用不好而導致血糖升高，此時使用胰島素治療，不但可以穩定血糖，及早使用更能減少胰島細胞過度的刺激與耗損，讓血糖控制能夠更持久、更穩定。目前也有胰島素筆針選項，使用上更方便。
把握黃金治療時機 降低胰島細胞過度耗損
為終止糖友胰島素使用猶豫期，消除胰島功能衰退危機，財團法人糖尿病關懷基金會點出三大胰島素治療的時機，只要符合下述任一情形，應立即請主治醫師評估是否需要胰島素治療：
- 使用3種以上降血糖口服藥物但血糖仍控制不理想（HbA1C>7%）
- 初診斷，血糖遠高於理想值（HbA1C>9%）
- 出現明顯高血糖症狀，需要儘早控制血糖，例如食量大增、經常口渴需要大量喝水、尿量明顯增加、體重急速減輕等症狀
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