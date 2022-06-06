【洗腎病友專訪１】46歲直面噩　耗一年調適「遇到了就去面對！」

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洗腎方式的有血液透析（洗血）、腹膜透析（洗肚子）兩種，若病患選擇腹膜透析，會先進行「腹膜透析導管植入術」，將腹膜透析導管永久性地植入腹腔中。腹膜透析時，會經由導管灌入透析液，在腹腔內存留一段時間，讓體內廢物和多餘水分透過腹膜移至腹腔內透析液中，再行引流出來，代替腎臟排泄水份以及廢物的功能。病人可在家裡自行操作，每個月只需要回醫院追蹤檢查一或兩次，因此也稱居家透析。
然而，腹膜透析同時也面臨許多問題，其中包括腹膜炎（Peritonitis）、體液過多、透析過程中暴露在高糖環境、營養不良、發炎、以及長期腹膜透析下腹膜功能的改變及產生包囊性腹膜硬化（Encapsulating peritoneal sclerosis，簡稱EPS）。
每天耗費半天的時間 如何平衡生活、工作是一段艱辛的過程
從去年4月開始洗腎的李佩菁回顧，當初覺得自己身體不太舒服，食不下嚥、嘔吐、水腫加上體重莫名增加，就前往附近診所驗血，發現自己的腎臟出了問題；當時到醫院檢查後才發現是高血壓造成的腎小管受損，因此步上「洗腎」這條漫漫長路。
洗腎有血液透析（洗血）腹膜透析（洗肚子）兩種選擇，她則是選擇腹膜透析，李佩菁表示，一開始要學習腹膜透析的操作方式，每個月也要回診抽血，縱使腹膜透析比起血液透析花費的時間較少，但一天仍要耗費一半的時間做腹膜，對生活跟工作都會造成很大的影響，要學會平衡生活、工作的時間是一個滿艱辛的過程。
正面迎擊併發症 學習營養學控制飲食
此外，在腹膜透析後也會對身體造成影響，會產生一些併發症，李佩菁坦言，為了避免併發症發生，在飲食方面要下不少功夫更開始學習營養學，控制食物的磷含量不能太高，同時也要考慮電解質的平衡。「未來不知道會怎樣變化，但目前就是走到這樣的階段。」
在歐美地區的洗腎患者普遍使用腹膜透析；台灣則是以血液透析為主，由於台灣的診所、醫院服務很好、交通也很便利，大多台灣人就會想給醫療人員處理。李佩菁指出，腹膜透析的儀器使用上有些麻煩，但熟悉後就沒有那麼大的困擾，也不用那麼常跑醫院，但對於年紀大、有肢體障礙的患者就會比較困難。
勇敢跨越低潮期、心理壓力 好好生活
談及最初得知自己得洗腎時的心情，李佩菁坦言，剛開始面臨的是龐大的心理壓力，心中不乏感嘆，「我怎麼會走上這條路？」，好在當時有家人、朋友給予的支持與鼓勵陪伴她走出不安的情緒。
李佩菁透露，她洗腎的時間也接近滿一年了，最痛苦的心理障礙跟低潮期已經度過，當時的她覺得自己原本是正常人要去旅遊、吃吃喝喝都很自由，也很訝異洗腎這種事竟然會發生在自己身上，是 一個非常痛苦的過程。
最後，李佩菁也向同樣需要洗腎的病友們喊話，「遇到了就去面對，這就是人生！」現在台灣醫療技術非常先進、服務非常好，許多病人也都能活到八十、九十歲基本上不會有太大問題，希望大家能好好生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53647
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