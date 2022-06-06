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巴金森氏症深層腦部刺激術　醫材套組6月起納健保

巴金森氏症深層腦部刺激術　醫材套組6月起納健保
巴金森氏症深層腦部刺激術　醫材套組6月起納健保

健康醫療網

2022-06-06 20:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】為提供病人完善醫療照護，健保署日前召開「全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬定會議（特材部分）」，通過針對巴金森氏症病人執行深層腦部刺激術（Deep Brain Stimulation，簡稱DBS）所需之立體定位手術醫材套組（包括基準點標記物、植入管套組及微目標電極等三項）納入健保，全年挹注0.22億點預算，並自111年6月1日實施。爾後，巴金森氏症病人接受DBS所需的全套特材，皆有健保給付。

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手術治療巴金森氏症　提升生活品質

巴金森氏症是一種運動神經系統退化性疾病，病人常出現肢體僵硬、顫抖、失去平衡感等動作障礙相關症狀，但臨床上往往遇到藥物治療的瓶頸，一旦藥物無法獲得控制，醫師會建議病人接受外科手術進行深層腦部刺激術，過程中需以立體定位醫材提供手術定位與影像指標，再藉由植入之電極（晶片）進行微量的電刺激，調節視丘下核的異常活性，控制不正常的腦神經訊號，進而改善症狀並提升生活品質。

執行DBS手術　醫材納入健保

健保署李伯璋署長表示，由於執行DBS手術需以電腦斷層造影並記錄腦部神經活動及電刺激位置以進行手術定位，其所需定位醫材如果能納入健保，方能提供病人完整的醫療照護。

因此健保署經縝密評估、彙整相關資料及臨床專業建議，日前提案至共擬會議討論通過，並努力與廠商議價，決自111年6月1日起將基準點標記物（整組支付30,600點）、植入管套組及微目標電極（整組支付34,250~54,050點）等3項醫材納入健保。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54004

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