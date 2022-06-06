中二風雲再起！陳柏惟大玩爆料哏「中榮被市府壓榨」

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中二選區前基進黨立委陳柏惟隨後也在臉書發文，指「陳情所在多有」、「選區有三個前現任立委可以找，都可以參觀比較」。接著劍指市長盧秀燕，說自己「剛剛也接到一個陳情，是中榮員工近日熱烈討論的話題，原文照刊」。
該篇署名「台中榮總陳適安（院長）」寫給盧秀燕的line，內容指台中榮總計劃在端午連假讓員工休息3天，再重新啟動中央公園的業務，市府卻要求3天全開啟，經一再協商，最後結果是這3日連假各開半天。對於台中榮總醫療量能在員工確診染疫近9%下，還要持續前往陽性確診率達80-90%的場所工作，「發信人」以「殘忍」兩字形容內心感受，並問「曾幾何時，市府官員慰勉中央公園的台中榮總員工嗎？」最後說「敬愛的市長，請您頃聽台中榮總醫護的心聲，請您讓我們保有適量合理的戰力來打嬴這場戰疫。」
台中市政府今宣佈中央公園大型給藥站階段性任務完成，明起結束業務之際，出現這封「信」，陳柏惟並不說破這些文字的真偽，僅在臉書以「疫情期間，有些人扭曲、有些人理性、有些人心疼、有些人壓榨，哪一種才是你理想的民主施政呢？由你決定」作結。
但盧秀燕莫名中槍，市府不敢大意，以「第一線醫護人員與市府一起努力，市府非常感謝，也希望大家可以多關心醫護人員緊繃量能下的壓力，至於陳柏惟先生臉書發文，本府並無評論。」做為回應。
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