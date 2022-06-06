COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中二風雲再起！陳柏惟大玩爆料哏「中榮被市府壓榨」

▲中二前立委陳柏惟挖苦顏寬恒烏龍指控，自己玩起爆料哏，秀出「中榮院長給市長的一封信」。（圖／陳柏惟臉書，2022.06.06）
▲中二前立委陳柏惟挖苦顏寬恒烏龍指控，自己玩起爆料哏，秀出「中榮院長給市長的一封信」。（圖／陳柏惟臉書，2022.06.06）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-06 22:54:442022-06-06 23:14:16

前國民黨立委顏寬恒一篇指控台中榮總防疫失能、苛待醫護的臉書文，意外掀起中二前後任三黨立委臉書鏖戰！繼民進黨立委林靜儀酸顏寬恒「看到黑影就開槍」、「連查證現行政策的基本功都沒有」，前基進黨立委陳柏惟也大玩爆料哏，秀出「中榮院長給盧市長的一封信」，挖苦盧市府壓榨中榮，還說中二選區「有三個前現任立委可以找，都可以參觀比較」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
顏寬恒今（６日）下午在自己的粉專秀出照片，指控台中榮總以「一塊塑膠布充當隔離防護」，且為了業績苛待醫護，中榮連忙以新聞稿澄清，強調「臉書所言皆非事實」，深夜還秀出將病房改為醫師休息室的畫面。現任中二選區立委林靜儀也出聲打臉，指現在omicron 和2021年的delta突變株作為有所不同，自今年一月起，專責病房已不需是負壓隔離病房，不存在顏所言的「專責病房沒有負壓還變正壓」的問題。並酸顏寬恒身為政治人物，卻看到黑影就開槍，連查證現行政策的基本功都沒有。

▲台中榮總深夜秀出醫師休息室畫面，強調所有生活用品及飲食都免費提供，絕無苛待醫護。（圖／台中榮總提供，2022.06.06）
▲台中榮總深夜秀出醫師休息室畫面，強調所有生活用品及飲食都免費提供，絕無苛待醫護。（圖／台中榮總提供，2022.06.06）
中二選區前基進黨立委陳柏惟隨後也在臉書發文，指「陳情所在多有」、「選區有三個前現任立委可以找，都可以參觀比較」。接著劍指市長盧秀燕，說自己「剛剛也接到一個陳情，是中榮員工近日熱烈討論的話題，原文照刊」。

該篇署名「台中榮總陳適安（院長）」寫給盧秀燕的line，內容指台中榮總計劃在端午連假讓員工休息3天，再重新啟動中央公園的業務，市府卻要求3天全開啟，經一再協商，最後結果是這3日連假各開半天。對於台中榮總醫療量能在員工確診染疫近9%下，還要持續前往陽性確診率達80-90%的場所工作，「發信人」以「殘忍」兩字形容內心感受，並問「曾幾何時，市府官員慰勉中央公園的台中榮總員工嗎？」最後說「敬愛的市長，請您頃聽台中榮總醫護的心聲，請您讓我們保有適量合理的戰力來打嬴這場戰疫。」

台中市政府今宣佈中央公園大型給藥站階段性任務完成，明起結束業務之際，出現這封「信」，陳柏惟並不說破這些文字的真偽，僅在臉書以「疫情期間，有些人扭曲、有些人理性、有些人心疼、有些人壓榨，哪一種才是你理想的民主施政呢？由你決定」作結。

但盧秀燕莫名中槍，市府不敢大意，以「第一線醫護人員與市府一起努力，市府非常感謝，也希望大家可以多關心醫護人員緊繃量能下的壓力，至於陳柏惟先生臉書發文，本府並無評論。」做為回應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

中二戰延燒？顏寬恒爆「塑膠布充當防護」　中榮：非事實

疫苗之亂蘇貞昌出聲止戰：凡事不一定滿分、互相了解就好

台中送快篩貼滿「盧秀燕」　陳柏惟譏：太old school！

不爽粉專護航疫苗之亂　陳柏惟：國民黨放棄中間選民了？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
80%20%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀