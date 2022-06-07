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房市／信義房屋房仲奔走半年！只為客戶省200萬稅金

▲信義房屋天母美校店專員許盛翔花了半年奔走，幫屋主省下200萬元稅差。（圖／信義房屋提供）
▲信義房屋天母美校店專員許盛翔花了半年奔走，幫屋主省下200萬元稅差。（圖／信義房屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-07 08:00:00

什麼樣的房仲，會半年無休，只為了替客戶省下200萬？信義房屋天母美校店專員許盛翔曾遇到一件委託案，屋主因租客提前退租而出售，卻因為行政作業問題，無法適用自用增值稅，稅差高達200多萬，許盛翔大半年跑遍行政機關確認，耐心尋求解方，終於順利完成任務。

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28歲的許盛翔入行近4年，首次處理一個麻煩的案件，原本此物件有出租，但租客提前退租，屋主堅持要可以使用自用增值稅才願意出售。買賣雙方也遵照法規，約定退租期滿一年後進行相關的流程，但出售後，才發現承租方有申請租金補貼，雖然提前退租但因為行政作業的問題，認定還在租賃當中。

許盛翔回想，該案件因持有40年，因此土地增值稅很重，一般增值稅近400多萬與自用增值稅稅差200多萬，如果不能如期使用自用增值稅，屋主可能就不出售，而買方是自住需求，如不能履約，也將打亂他們的人生規劃。

他先找上都發局，為了證明屋主已退租滿一年，準備了委託書的簽訂日期、房屋現場的拍照時間、當初接案時的室內空屋照片。甚至還準備了水電瓦斯等單據，上面顯示都只有基本費用，提供給負責租金補貼的都發局，證明租客早就搬離。

許盛翔表示，過程中努力地跟各部門確認，不停地在稅捐處、都發局，還有原本的租客，來來回回溝通。常因負責人休假或在忙，或頻繁更換窗口，經常一等就是1、2周，每一次都耐心描述過程，試圖尋求解決辦法，甚至親自到稅捐處詢問，也帶著屋主到稅捐機關詢問。最後在提供非常充分的資料佐證，最後才得到稅捐處人員的回應，處理過程懸著一顆心長達近半年。

許盛翔說，當時壓力大極了，心想若是無法解決，不僅辜負買賣雙方的期待，更可能會造成很大的糾紛，他甚至動了「如果處理不好，不如辭職」的念頭，也害怕往後成交的案件，若是又有處理不好的風險該怎麼辦？

天母美校店店店長吳曉芳表示，此案的困難度來自於從未遇過類似案例， 而當時的租客也不願至行政機關證明自己已退租，因此許盛翔僅能自己土法煉鋼苦問，找出解方，也因他的不放棄，最後讓買賣雙方有圓滿結局

許盛翔表示，信義房屋「先義後利、手心向下」的企業文化，也是他在處理過程中支撐他的信念，有了這次經驗，往後也可分享給學弟妹，讓他們遇到類似案件時，可少走點冤枉路。

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