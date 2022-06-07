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英國記者和巴西原住民工作者　在亞馬遜失蹤

▲一名英國記者和一名巴西國家原住民基金會工作人員，在訪問遭受獵人、漁民和伐木者入侵的亞馬遜野豬谷原住民領地後，乘船在伊塔瓜伊河失蹤，軍警和基金會等已展開搜索。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲一名英國記者和一名巴西國家原住民基金會工作人員，在訪問遭受獵人、漁民和伐木者入侵的亞馬遜野豬谷原住民領地後，乘船在伊塔瓜伊河失蹤，軍警和基金會等已展開搜索。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-07 09:20:21

（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）一名英國記者和一名巴西國家原住民基金會工作人員，在訪問遭受獵人、漁民和伐木者入侵的亞馬遜野豬谷原住民領地後，乘船在伊塔瓜伊河失蹤，軍警和基金會等已展開搜索。

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野豬谷原住民協會（Unijava）和原住民人權觀察站（OPI）今天發布聲明，英國記者菲力普斯（Dom Phillips）和國家原住民基金會（Funai）工作人員白瑞拉（Bruno Araújo Pereira）失蹤。

國家原住民基金會已聯繫當地安全部隊、聯邦警察、聯邦法務部和海軍，並配合搜索工作。

菲力普斯和白瑞拉是在離開野豬谷原住民領地（Vale do Javari），乘船返回亞馬遜西部城市北阿塔拉亞（Atalaia do Norte）途中，在伊塔瓜伊河（Itaqua）河邊社區休息後失蹤。

野豬谷原住民協會和原住民人權觀察站說，他們2人在訪問期間多次收到「實地威脅」。

聲明指出，白瑞拉和菲力普斯於6月3日前往一處名為賈布魯湖（Lago do Jaburu）附近的原住民監視站，並訪問當地原住民。

6月5日，兩人應返回北阿塔拉亞，但在河邊社區聖拉菲爾（São Rafael）稍作停留，打算訪問社區領導人，以了解河邊居民和原住民監視受強烈入侵影響的原住民領地的聯合工作。

聲明指出，兩人在上午6時許抵達聖拉菲爾社區，因為沒有碰到領導人，就和他的妻子聊了一會，然後離開返回北阿塔拉亞。

野豬谷原住民協會和原住民人權觀察站說，回程約2小時，所以他們應該在上午8、9時抵達城市，結果沒有。當天下午2時許，協會派出一支相當熟悉該地區的原住民團隊尋找這2人，但沒有找到任何蹤跡。

下午4時，另一支搜索隊從塔巴親加（Tabatinga）出發，但仍然沒有找到任何蹤跡。

野豬谷原住民協會和原住民人權觀察站聯合聲明指出，白瑞拉多年來一直擔任北阿塔拉亞區域協調員，經驗豐富，對該地區孤立和晚近接觸的原住民部落有深入的了解。

菲力普斯住在巴西東北部城市薩爾瓦多，15年來持續報導巴西，與英國衛報（The Guardian）、美國華盛頓郵報（Washington Post）、紐約時報（New York Times）和金融時報（Financial Times）等媒體合作。（編輯：韋樞）1110607

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