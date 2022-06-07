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拒為福斯提供擔保　德國對中政策分水嶺

▲德國政府鑑於新疆人權狀況，近日駁回福斯汽車投資中國的擔保申請。專家表示這是德國對中政策的分水嶺，顯示政府正鼓勵企業從中國轉移到其它市場。（圖／達志影像.2015.12.8）
▲德國政府鑑於新疆人權狀況，近日駁回福斯汽車投資中國的擔保申請。專家表示這是德國對中政策的分水嶺，顯示政府正鼓勵企業從中國轉移到其它市場。（圖／達志影像.2015.12.8）

中央社

2022-06-07 09:21:45

（中央社記者林育立柏林6日專電）德國政府鑑於新疆人權狀況，近日駁回福斯汽車投資中國的擔保申請。專家表示這是德國對中政策的分水嶺，顯示政府正鼓勵企業從中國轉移到其它市場。

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5月底，德國經濟部以新疆人權狀況惡化為由，駁回福斯汽車（Volkswagen，中國稱大眾汽車）投資中國的擔保申請，福斯因此必須獨自承擔30億歐元（約新台幣945億元）的投資風險。

這是德國政府第一次以人權為由，拒為本國企業投資國外提供擔保。

最新一期「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，自從前總理柯爾（Helmut Kohl）1980年代執政以來，歷任德國政府向來樂於支持企業投資中國，直到去年底新政府上台，才開始與北京拉開距離；這次駁回福斯的擔保申請，堪稱是德國對中政策的分水嶺。

投資擔保是德國特有的政策工具。政府為鼓勵本國企業投資發展中國家，開放企業申請投資擔保，由政府分攤可能的政治風險，每年提供的擔保金額可達數十億歐元。

德國經濟部次長布蘭特納（Franziska Brantner）表示，在中國等地投資和設廠的企業，當然有責任尊重人權，「未來經濟部將嚴加審核投資擔保」。

她還說，如果企業有意分散市場，政府樂意幫忙。

柏林墨卡托中國研究中心（Merics）的專家塞巴斯提安（Gregor Sebastian）分析，德國政府正利用投資擔保這個工具，鼓勵企業從中國轉移到其它市場。

塞巴斯提安相信這是政治典範的轉移，背後除了人權，還有具體的經濟利益考量。

他說，過去德國把技術留在本國，視中國為生產基地，但近年由於北京追求自給自足，汽車業逐漸將研發外移到中國，「德國政壇開始檢討，為何還要為技術轉移到中國提供擔保」。

福斯是德國第一大汽車製造商，不過對中國高度依賴，在中國擁有40個生產據點，中國市場占集團總銷量的比例高達4成。（編輯：郭中翰）1110607

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