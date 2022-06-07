迎接夏天的事前準備，真空除毛滿足你的吹毛求疵！

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台中知名皮膚科診所主治醫師林鈺敏表示，一般女性最常使用刮毛或除毛膏等方式進行除毛，因這兩種方式具有容易取得，還有方便、快速、較無痛感的優點。傳統刮毛維持時間不長，效果也只能維持1～3天左右，有些女性在剃除時一個不留神，還會破皮流血傷及皮膚角質層，造成刺癢和紅腫；此外，剃處容易殘留毛根，使腋下暗沉，產生毛囊炎。除毛膏維持的時間相對刮毛久，但也因人而異，約莫2～3週，除毛的原理是使用作巰基乙酸鹽的物質，打斷毛髮中角質蛋白的連接並使毛髮脫落，仍有局部刺激、皮膚過敏、灼傷等情況出現。
林鈺敏醫師表示，曾經風靡一時的熱蠟和蜜蠟除毛，維持時間較傳統除毛長，大約一個月左右，但撕掉的那一瞬間，會讓肌膚破損、過敏、產生巨大痛感，效果只將毛髮連根拔起，並無法破壞幹細胞，因此還是會繼續長毛。林鈺敏醫師依據臨床個案分享，有些除毛師技術不專業，造成除毛處變暗沈，嚴重導致感染等皮膚炎問題。
▲台中知名皮膚科診所主治醫師林鈺敏
真空除毛零痛感 也讓肌膚變亮白
對於小資女想要一勞永逸除毛，又不想接受肌膚暗沉的可能，的確有些除毛新選擇。林鈺敏醫師解釋現在正夯的「真空除毛」，是一種無傷口的雷射除毛技術，其原理是應用805nm的二極體雷射，利用富含黑色素的毛髮， 吸收特定波段光能，將光能轉換為熱能，使毛囊溫度升高，從而萎縮壞死，達到永久性除毛髮的效果。林鈺敏醫師建議，除毛每一次施打都會減少毛髮粗度跟密度，個案若要達到永久性毛髮減少效果，視個人體質狀況進行約莫6~8個療程，即可達到效果，但每一次施打，都能減少毛髮粗度與密度。
與一般雷射除毛相比，真空除毛利用真空探頭，能夠更貼近治療範圍，精準接近毛囊，穿透肌膚直達毛囊深部；此外，真空除毛由於使用真空壓力技術，能量更深入肌膚，以此替代高額能量，降低痛楚，可以不敷麻藥，卻仍做到幾乎零痛感，細部除毛的處理也較精準，同時適合亞洲人，即使是膚色較深的私密處，也能安全施打，大大減低疼痛感，同時改善肌膚暗沉困擾，達到亮白效果。
林鈺敏醫師表示，根據除毛區域所需花費時間不同，療程次數會依據區域毛髮的生長期有所差異，建議仍需當面諮詢專業醫師，以提供最適合自己的療程，迎接光滑柔白的酷暑哦！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53952
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