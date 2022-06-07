朱立倫華府演講「沒準備好」　趙怡翔揭與蔡英文訪美差距

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至於如何有效提升台美關係、強化產業鏈安全、促成台灣的國際參與，或在習近平擴展主義下保有台灣的國家安全，這些大家所關心的重大議題，朱立倫則是隻字不提。
在問答方面，趙怡翔說，朱立倫的準備更為不足。提問人紛紛針對台灣該如何保護敏感產業、避免其企業被美中經濟脫鉤影響、提升與其他民主國家的合作等議題發問，但朱立倫皆無法具體作答。
例如當主持人提到，如果國民黨重回執政，會不會與北京合作促使台灣加入CPTPP時，朱立倫卻文不對題答覆，「我比較希望美國邀請我們參加印太經濟架構」。像這種案例只是冰山一角。
趙怡翔說，連在國民黨兩岸立場與民進黨有何不同這種送分題，朱立倫都僅願答出，國民黨沒有當政，無法就政治議題進行對話，但可以幫助兩岸學生、台商解決問題，以化解兩岸緊張局勢。
趙怡翔表示，在美國，國民黨常被視為一個民粹的政黨。整天批評民進黨的兩岸政策，卻無法具體回應將如何因應習近平對台灣的長期企圖。在立法院丟豬內臟，又無法說出如何擺脫對單一市場的依賴。朱立倫這次訪美，目的應該是要說服國際觀眾，國民黨已經準備好了，會擔任一個負責任的政黨，而朱立倫也準備好了，將成為一個有論述及政策高度的國家領袖。
趙怡翔表示，很可惜地，經過這場演講後，朱立倫離這些目標的距離反而變得更加遙遠。他也回憶，2015年時任民進黨總統候選人的蔡英文訪美，在演講前到深夜都還在確定內容足夠具體且有深度。