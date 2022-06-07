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朱立倫華府演講「沒準備好」　趙怡翔揭與蔡英文訪美差距

▲朱立倫於華府智庫布魯金斯研究院公開座談。（圖／翻攝自朱立倫臉書）
▲朱立倫於華府智庫布魯金斯研究院公開座談。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-07 09:36:39

國民黨主席朱立倫訪美，並於美東時間6日於華府發表演講。曾任駐美代表處政治組組長、民進黨台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔今（7）日早上表示，昨晚看完朱立倫在美國華府的演講，「我只有一個結論，他沒有準備好」。

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▲趙怡翔今（23）日再度指出，宋楚瑜或親民黨應該回應「帳戶」、「巨額款項」這2點疑慮。（圖／趙怡翔提供）
▲趙怡翔認為，經過這場演講後，朱立倫沒有準備好成為一個有論述及政策高度的國家領袖的問題更加凸顯。（圖／趙怡翔提供）
趙怡翔說，從朱立倫的簡報來看，基本上，這篇簡報約有一半的內容是來自媒體報導，另一半為國民黨傳統的政策論述，對台美及區域議題的掌握可說是毫無深度、缺乏重點。2度聽完簡報後，僅存有印象朱立倫脫口說出「國民黨2008年關閉駐美代表處是誤判，因為當年以為將永久執政」，以及不斷強調國民黨非親中政黨，其實是親美政黨。

至於如何有效提升台美關係、強化產業鏈安全、促成台灣的國際參與，或在習近平擴展主義下保有台灣的國家安全，這些大家所關心的重大議題，朱立倫則是隻字不提。

在問答方面，趙怡翔說，朱立倫的準備更為不足。提問人紛紛針對台灣該如何保護敏感產業、避免其企業被美中經濟脫鉤影響、提升與其他民主國家的合作等議題發問，但朱立倫皆無法具體作答。

例如當主持人提到，如果國民黨重回執政，會不會與北京合作促使台灣加入CPTPP時，朱立倫卻文不對題答覆，「我比較希望美國邀請我們參加印太經濟架構」。像這種案例只是冰山一角。

趙怡翔說，連在國民黨兩岸立場與民進黨有何不同這種送分題，朱立倫都僅願答出，國民黨沒有當政，無法就政治議題進行對話，但可以幫助兩岸學生、台商解決問題，以化解兩岸緊張局勢。

趙怡翔表示，在美國，國民黨常被視為一個民粹的政黨。整天批評民進黨的兩岸政策，卻無法具體回應將如何因應習近平對台灣的長期企圖。在立法院丟豬內臟，又無法說出如何擺脫對單一市場的依賴。朱立倫這次訪美，目的應該是要說服國際觀眾，國民黨已經準備好了，會擔任一個負責任的政黨，而朱立倫也準備好了，將成為一個有論述及政策高度的國家領袖。

趙怡翔表示，很可惜地，經過這場演講後，朱立倫離這些目標的距離反而變得更加遙遠。他也回憶，2015年時任民進黨總統候選人的蔡英文訪美，在演講前到深夜都還在確定內容足夠具體且有深度。

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