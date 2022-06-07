「無敵星星」在Omicron時代恐不適用！醫籲：打滿三劑疫苗

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姜冠宇說明，該研究人群包括接種與未接種者，Alpha 時期（2/20-6/15,2021）之前或期間感染的 209,814 人、Delta 時期（7/4-11/20,2021）之前或期間感染的 292,978 人以及 Omicron 時期 (12/21/2021-1/31/2022) 之前或期間感染的 245,530 人。
在初期完整接種（大多數BNT、莫德納）後，對再感染的保護力，姜冠宇列舉，在Alpha 104 天及之後達到85%（信賴區間 37-97%）； 在Delta 14-43 天達到88%（信賴區間 81-92%）；在Omicron 14-43 天達到 60%（信賴區間 58-62%）。
姜冠宇表示，從研究中觀察到免疫力減弱，在Omicron時期最為明顯，雖然接種後14至43天達到 60%，但在164至193天內下降到 14%。疫苗效力（Vaccine Efficacy）在284至313 天後（第9月之後）無統計學意義，不過疫苗效力隨著時間的推移而降低，與Delta相比，Omicron的衰減更快。
該全國性研究忽略「3點」數據
姜冠宇補充，可惜的是該研究由於是全國性研究，是用民眾註冊的診斷碼抓的所以他的研究定義是
第一，「90天以上再次被感染」排除90天之內可能潛在的重複感染，同時，研究對Omicron感染的收案期間為去年12月21日至今年1月31日因此也看不到Omicron的重複感染的可能數字。
第二，「限定追蹤打完兩劑14天後」，姜冠宇表示，所以看不到三劑對於防Omicron的效果再感染、追加劑、死亡都是追蹤的終點；第三，此研究無法估計疫苗效力對住院和死亡的影響。同時，Alpha最初的低疫苗效力，在接種疫苗後 104 天上升。這可能是由於在此期間接種的人群（年齡較大或免疫功能低下）產生的免疫反應較慢。
姜冠宇呼籲：沒打完「三劑」會有再感染的風險
最後，姜冠宇強調，這個再感染保護力，作者就訂為最多9個月，所幸這是兩劑，還需要看三劑和高齡族群的四劑效果。「在Omicron時代，你沒打完三劑真的會有再感染的風險，而且這還只是Omicron BA.1而已，Omicron BA.2之後當然會更不客氣。即便確診過，還是趕快把追加劑給打完吧！」
本文經「姜冠宇醫師 」授權轉載，原文連結：https://www.facebook.com/ChiangKuanYu/posts/430463958896307
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54036
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