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盼越早加入CPTPP對台越好　鄧振中：感受蔡英文蠻急的

▲行政院政委鄧振中指出，何時加入CPTPP，還需要等一下。（資料圖／行政院提供）
▲行政院政委鄧振中指出，何時加入CPTPP，還需要等一下。（資料圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-07 10:36:55

台灣去年9月23日申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，至今仍未有動靜。行政院政委鄧振中今（7）日接受專訪指出，以台灣國際環境，很多事情在做但不能說，會惹出很多問題，何時加入還需要等一下，他感覺到蔡英文總統蠻急的。

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鄧振中說，這工作蠻辛苦但也很快樂，因為看到台灣國際空間一直在擴大，過去不是很看重台灣，現在各國必須重視台灣。CPTPP部分，目前地主國為新加坡，還沒正式討論台灣，這需要11個國家決定，台灣沒有問題。

不過要加入CPTPP也受到很多干擾，鄧振中說，免不了政治問題，很多國家希望中國參加，但也有很多國家對中國有很多疑慮，且中國跟澳洲、日本、加拿大有很大衝突，這些都是CPTPP重要成員。

鄧振中表示，CPTPP希望中國一定要同意高標準，不過同意後又是另外一個問題，因為中國不一定會做；台灣是模範生，標準、政府都很透明、徹底市場經濟，是非常好制度，不過中國到處反對，難免是牽制力量。

鄧振中指出，中國會說先參加CPTPP再說，但台灣不能讓這事情發生，所以要靠本事，有些人覺得非常困難，台灣會找到自己的路，最重要本錢就是「做得對」，過去20年在世界貿易組織（WTO），多少案子告過中國，卻沒告過台灣。

鄧振中說，台灣法規、體制透明，也把資料變成英文給其他國家看，這2年又處理萊克多巴胺、福島食品，國際上知道台灣有這決心，疫情發生後全世界找半導體找到台灣，這幾個因素加起來是台灣最大本錢，不是沒有機會的。

至於中國卻提前台灣一星期申請加入CPTPP，鄧振中說，台灣做事很周到，要遞出申請書會去告訴每個國家，不知中國從何處得到消息，後來簽名要送的時候，中國就遞出去了。

鄧振中指出，有問過很多國家，中國都沒有去打招呼，國際事務最怕突襲人家，當時沒有預期中國會在那個時點提出申請，各國都沒提過。台灣做事周到才是對的，要讓大家對台灣有信心。

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