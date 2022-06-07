盼越早加入CPTPP對台越好　鄧振中：感受蔡英文蠻急的

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不過要加入CPTPP也受到很多干擾，鄧振中說，免不了政治問題，很多國家希望中國參加，但也有很多國家對中國有很多疑慮，且中國跟澳洲、日本、加拿大有很大衝突，這些都是CPTPP重要成員。
鄧振中表示，CPTPP希望中國一定要同意高標準，不過同意後又是另外一個問題，因為中國不一定會做；台灣是模範生，標準、政府都很透明、徹底市場經濟，是非常好制度，不過中國到處反對，難免是牽制力量。
鄧振中指出，中國會說先參加CPTPP再說，但台灣不能讓這事情發生，所以要靠本事，有些人覺得非常困難，台灣會找到自己的路，最重要本錢就是「做得對」，過去20年在世界貿易組織（WTO），多少案子告過中國，卻沒告過台灣。
鄧振中說，台灣法規、體制透明，也把資料變成英文給其他國家看，這2年又處理萊克多巴胺、福島食品，國際上知道台灣有這決心，疫情發生後全世界找半導體找到台灣，這幾個因素加起來是台灣最大本錢，不是沒有機會的。
至於中國卻提前台灣一星期申請加入CPTPP，鄧振中說，台灣做事很周到，要遞出申請書會去告訴每個國家，不知中國從何處得到消息，後來簽名要送的時候，中國就遞出去了。
鄧振中指出，有問過很多國家，中國都沒有去打招呼，國際事務最怕突襲人家，當時沒有預期中國會在那個時點提出申請，各國都沒提過。台灣做事周到才是對的，要讓大家對台灣有信心。