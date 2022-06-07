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台美21世紀貿易倡議　鄧振中：最好結果就是自由貿易協定

▲行政院政委鄧振中指出，台美21世紀貿易倡議最終目標是簽訂自由貿易協定。（資料圖／行政院提供）
▲行政院政委鄧振中指出，台美21世紀貿易倡議最終目標是簽訂自由貿易協定。（資料圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-07 11:05:56

台灣、美國政府共同啟動「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade），遭批評是大內宣。行政院政務委員鄧振中今（7）日接受專訪指出，過去是爭取現在是雙方同意變成倡議，盼未來圓滿結局就是自由貿易協定（FTA），盡量努力在蔡英文總統任內簽訂。

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鄧振中說，倡議（Initiative）英文意涵就是過去沒有，現在要來做一件新的事；目標就是兩國要簽FTA，這跟萊豬問題解決有很大關係，否則美方會懷疑，爭取到社會對於政府遵守國際規範的支持，美方就是要看社會反應。

鄧振中表示，要幾年才能簽訂FTA還不曉得，過去累積有底子，希望能夠快一點，他無法回答時間，要看美國政府反映，現在對美國政府有利，美國願意跟台灣交往，目前法律部分沒有問題，盡量努力在蔡英文任內簽訂。

鄧振中指出，現在倡議已經是很大成就，過去一直叫台灣做那個、做這個，說要簽貿易協定都沒有答覆，現在美國有正面回應了。簽FTA是兩個國家體制上大體吻合，政府規範、市場制度跟美國相同等級，這跟投資人選擇投資行為很有關係。

不過印太經濟架構（IPEF）台灣未納入首輪名單，鄧振中說，不認為是美國不讓台灣參加，是其他國家擔心，請台灣會有中國找麻煩，現在必須面對要處理，台灣現在與印度關係很好。

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