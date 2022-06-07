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見斯洛伐克訪團　蔡英文謝挺台入WHA、打造韌性民主陣線

▲總統蔡英文今（7）日於總統府內接見斯洛伐克訪團。（圖／翻攝畫面）
▲總統蔡英文今（7）日於總統府內接見斯洛伐克訪團。（圖／翻攝畫面）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-07 11:37:24

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）率領國會議員及布拉提斯拉瓦省省長訪台，總統蔡英文今（7）日於總統府內接見。蔡英文致詞時表示，這幾年台斯關係越來越密切，除了共同對抗疫情，也在國際上展現「善的循環」；她也提及，今年世界衛生大會剛閉幕不久，感謝斯洛伐克支持台灣參與WHA，也期待台斯在全球關注議題上持續相互合作，共同打造具有韌性的民主陣線，為世界做出更多貢獻。

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蔡英文於總統府內接見斯洛伐克訪團時表示，這幾年台灣與斯洛伐克關係越來越密切，除了共同對抗疫情，台灣捐贈口罩給斯洛伐克；斯洛伐克捐贈疫苗給台灣，「我們一起在國際上展現善的循環」。

蔡英文提及，她要再次感謝斯洛伐克，去年國發會主委龔明鑫率團訪問斯洛伐克後，斯洛伐克經濟次長也立刻回訪，並且舉辦第一屆台斯經濟諮商會議。他說，在這些互動中，雙方簽署16項備忘錄，不論是在研發創新、貿易拓銷、太空半導體等領域都有更深入交流，今年我們看到工研院半島體等專家團陸續到斯洛伐克參訪，相信將持續提升雙方產業合作關係。

另外，蔡英文也提及，今年世界衛生大會剛閉幕不久，他要藉此機會感謝斯洛伐克支持台灣參與WHA，尤其今年斯洛伐克國會在外交、衛生、歐洲事務三個委員會都連續通過支持台灣參與WHA決議案，這份情誼讓台灣人民非常感動。

蔡英文強調，非常期待台灣和斯洛伐克在全球關注議題上持續相互合作建立緊密關係，如同面對俄羅斯入侵烏克蘭，台灣與斯洛伐克攜手合作援助烏克蘭，也幫助安置在斯洛伐克的烏克蘭難民，相信未來台灣與斯洛伐克能夠與理念相近國家一起加強合作，打造具有韌性的民主陣線，為世界做更多貢獻。

勞倫契克致詞時則表示，斯洛伐克永遠不會忘記在那段疫情最艱難的那段日子裡，台灣為斯洛伐克提供無私的援助，成千上萬的醫療口罩讓眾多國民免於感染，「對我們而言，台灣為了感謝斯洛伐克提供的疫苗，特別在夜幕下的台北101點燈寫下感謝斯洛伐克的字樣，同樣讓我們深深感動與難忘」。

勞倫契克說，斯洛伐克國會會支持台灣參與世界衛生組織與國際民航組織，兩國已經開啟的經貿合作，尤其台灣在斯洛伐克的投資為斯洛伐克國民提供許多就業機會，斯洛伐克不會因為外界阻饒干擾就妥協，而且也做好隨時抵抗威權強權的準備。

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