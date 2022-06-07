中國「直播一哥」端坦克蛋糕　六四前夕踩地雷慘遭封殺

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李佳琦在微博表示，當天直播到一半畫面突然中斷的原因是後台技術故障，並稱「們在緊急處理中，大家先稍等一下哦」，卻在兩個時候再度發文表示內部設備故障無法繼續直播，直播影片也並不如過去有所留存且自此未作任何更新，這就引發大批網友議論，許多不曉得六四事件的中國網友在網路上摸不清頭緒，但也有不少網友「反向科普」回去查李佳琦觸怒北京當局的導火線，忍不住感慨「突然禁了李佳琦直播間帶來的後果就是：本來沒多少人清楚這事，現在大家都知道了」。
《CNN》、《華爾街日報》、《彭博》、《BBC》、《法廣》等各大外媒也對此進行報導，其中《BBC》指出由此事件可看出六四仍是中國政治最敏感的紅線，繁忙的購物節卻封殺知名直播主的行徑將帶來後果；《華爾街日報》則稱許多李佳琦的大量年輕粉絲因為年齡太小，猜測他是因為逃漏稅受到懲罰，在教科書中找不到相關答案之下，反而從家人口中得知坦克、六四等敏感話題。
《紐約時報》專欄作家則分析，此事件再度證明，不論你在中國生意做得多大，只要觸怒當局，你的生意隨時隨地都有可能在中國告終；《美國之音》分析人士則表示，在中國嚴厲的審查制度下，如何不踩到政治紅線變得越來越困難，而在這樣密集的紅線之下，「任何人都可能成為犧牲品」。