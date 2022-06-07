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中國「直播一哥」端坦克蛋糕　六四前夕踩地雷慘遭封殺

▲中國「帶貨一哥」李佳琦在六四前夕直播時端出坦克造型冰淇淋蛋糕，畫面卻突然中斷。（圖／翻攝自李佳琦微博）
▲中國「帶貨一哥」李佳琦在六四前夕直播時端出坦克造型冰淇淋蛋糕，畫面卻突然中斷。（圖／翻攝自李佳琦微博）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-07 11:38:03

中國知名的電商直播主「直播一哥」李佳琦，於上週五（6月3日）晚間直播當中端出一款坦克車造型冰淇淋蛋糕，正當人們想著六四前夕時機敏感，直播就立刻被中斷，事發後李佳琦發文道歉，稱因為內部設備故障無法繼續直播，但外界盛傳如今輪到「直播一哥」李佳琦被中國當局封殺了。

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中國電商圈中，粉絲多達1.7億，曾有過上億人同時在線收看的紀錄的「直播天王」李佳琦日前慘遭當局封殺，原因是他在六四前夕直播賣貨時，端出一款「坦克車蛋糕」，對於六四元素相當忌諱的當局自然大動肝火；而這已經是繼「直播一姐」薇婭後，第二位攜帶超強流量的賣貨直播主踩到「政治地雷」，因此淪落封殺下場。

▲中國「帶貨一哥」李佳琦在六四前夕直播時遭到封殺。（圖／翻攝自李佳琦微博）
▲「帶貨一哥」李佳琦端出「坦克冰淇淋蛋糕」後直播畫面突然中斷。（圖／翻攝自李佳琦微博）
李佳琦在微博表示，當天直播到一半畫面突然中斷的原因是後台技術故障，並稱「們在緊急處理中，大家先稍等一下哦」，卻在兩個時候再度發文表示內部設備故障無法繼續直播，直播影片也並不如過去有所留存且自此未作任何更新，這就引發大批網友議論，許多不曉得六四事件的中國網友在網路上摸不清頭緒，但也有不少網友「反向科普」回去查李佳琦觸怒北京當局的導火線，忍不住感慨「突然禁了李佳琦直播間帶來的後果就是：本來沒多少人清楚這事，現在大家都知道了」。

▲中國「帶貨一哥」李佳琦在六四前夕直播時遭到封殺。（圖／翻攝自李佳琦微博）
▲李佳琦微博更新僅簡單解釋設備故障。（圖／翻攝自李佳琦微博）
《CNN》、《華爾街日報》、《彭博》、《BBC》、《法廣》等各大外媒也對此進行報導，其中《BBC》指出由此事件可看出六四仍是中國政治最敏感的紅線，繁忙的購物節卻封殺知名直播主的行徑將帶來後果；《華爾街日報》則稱許多李佳琦的大量年輕粉絲因為年齡太小，猜測他是因為逃漏稅受到懲罰，在教科書中找不到相關答案之下，反而從家人口中得知坦克、六四等敏感話題。

《紐約時報》專欄作家則分析，此事件再度證明，不論你在中國生意做得多大，只要觸怒當局，你的生意隨時隨地都有可能在中國告終；《美國之音》分析人士則表示，在中國嚴厲的審查制度下，如何不踩到政治紅線變得越來越困難，而在這樣密集的紅線之下，「任何人都可能成為犧牲品」。
 

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