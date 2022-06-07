深圳貴婦嗆「家有50輛賓利」！高管老公急切割：只是女友
日前在中國廣東省深圳市，有位貴婦因不滿自己的停車位，屢屢遭社區鄰居占用，1個月來不斷反應仍沒有改善，導致雙方爆發口角衝突，過程中貴婦還怒嗆「我家有50台賓利」、「我老公是國企高管」等語，不料昨晚（6日）該名貴婦卻改口，聲稱網路流傳影片是被刻意剪輯，非原始內容，涉案的上市公司振興集團也急速切割指出，該女子指示公司高管的女友並非老婆。
據了解，發生本起車位糾紛的起因，在於該社區分為公寓及住宅區，原本是採用公共車位形式，後續開發商又改變承諾，買公寓區將贈送車位使用權，但部分贈送車位卻位於住宅區的停車位，因此社區一直不斷出現相關糾紛。
這名貴婦在口角期間自稱老公是某國營企業高管，還表示「家裡有50台賓利」，引發網友議論紛紛，更有人肉搜指出，該女所謂的丈夫，應是深圳市上市公司的振興集團黨委委員、紀委書記、監事會主席張曉中，然而在身分被挖出後沒多久，公司高層就立刻為張曉中切割止血，強調女子並非張曉中家屬，只是交往中的女友。
貴婦事後接受媒體採訪表示，當時因情緒高昂脫口而出說了不少話，所謂的50輛賓利，並不是自己真的擁有，而是俱樂部成員都開同樣的車，可以調動車友支援，同時也改口說到「沒有說我家有50輛，沒有說這話。」語未也再次強調，網路上的影片許多都經過修剪，而非原始內容，事實是自己當初購屋時，就一起買了車位使用權，但佔據車位的勞斯萊斯車主一方故意鬧大事情，想藉此逼迫建商把車位劃給他們。（編輯：陳苾暐）