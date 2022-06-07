3Q爆「中榮院長信」指殘忍　盧秀燕：他不會講這種話

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陳柏惟公佈的文字內容，為陳適安要求即刻關閉中央公園快篩給藥得來速，或由其他醫療院所承接，並提及中榮計劃端午連假讓員工休息3天，再重新啟動中央公園業務，卻被市府一再要求，最後仍得每日各開半天。文中提及台中榮總員工確診染疫近9%，還要持續前往陽性確診率達80-90%的場所工作，以「殘忍」兩字形容內心感受。
盧秀燕今（7日）上午在市議會被民進黨議員林德宇質詢此事時，表示中榮既要負責兒童接種站、又要負責快篩給藥得來速，「接太多業務我們也理解，這段時間很辛苦，覺得人力吃緊我們完全體諒，要結束也ok」，並表示全市還有300多個醫療院所，協助相關業務，市民權益不會受影響。
對於陳柏惟公佈的line內容，盧秀燕說要為院長陳適安喊冤：「他是溫文儒雅、很感恩的人，不會講『不聞不問』這種話，他從沒有這方面的抱怨，嘴巴講出來永遠是謝謝。」林德宇則說，陳適安確曾向盧秀燕反映中榮困境，「但內容只有兩人清楚」。
榮總也不願證實line內容真假，副院長傅雲慶表示，中榮對預防及疾病的需求都責無旁貸，自5月20日起這段時間，在中央公園完成16,925人次篩檢、看診與給藥，在科博館完成6449人次兒童疫苗注射工作，目前階段性工作結束，且中重症病人越來越多，因此和市府協調好，必須調用人力回歸照顧中重症病人。
對於顏寬恒的指控，傅雲慶強調都不是事實，「顏前立委所提的，就是不實的假消息。」
林靜儀和莊競程則證實，有接到陳適安的陳情。林靜儀說「收到說帖時蠻訝異，語氣蠻重的」。她和陳適安溝通時，陳適安說能為民眾多做一點就多做，但評估篩檢站實質效益已不大，繼續開下去反讓醫護人力更吃緊、更加無法休息。林靜儀認為，中榮已經幫助台中市很多，相關業務應比照其他縣市由基層院所協助，讓專責醫院回歸專業，不要再增加醫護負擔。
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