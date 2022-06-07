馬斯克威脅中止收購！針對虛假帳號問題 對推特下通牒
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特一事引發關注，但遲遲未能真正實行，癥結點在於假帳號、垃圾郵件，馬斯克的律師6日再度發信給推特，要求推特遵守協議內容，提供他所要求的垃圾郵件和虛假賬戶數據，否則不排除要放棄收購，而這亦是馬斯克團隊首次發出正式警告。
綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）、《英國廣播公司》（BBC）等外媒報導，馬斯克在給推特法律負責人蓋德（Vijaya Gadde）的1封郵件裡，質疑推特正在「積極抵制和阻撓他獲得信息的權利」，此舉不僅違反推特在併購協議下的應盡義務，馬斯克也據此保留所有權利，包括放棄交易、終止合併協議等。
由於推特公司聲稱，其機器人和假帳號只占平台活躍用戶群不到5%，對此馬斯克則要求推特交出測試方法，直言虛假賬戶的真實數量可能遠多於推特所說的5%，認為推特的檢核方法不夠嚴格，應進行獨立評估。
信中指出，推特可能是擔心馬斯克自己對這些數據進行分析後，會發現什麼其他細節，因而拒絕提供所要求的數據，並反駁推特方面所稱，有關數據提供的要求已超過協議範圍的說法。
有分析人士評估，馬斯克可能是想藉此重新談判價格，為放棄買賣鋪路，由於買賣遲遲敲不定，也持續影響推特的股價行情，週一收跌1.49%，報每股39.56美元。