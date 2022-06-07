兒童染疫嚴重後遺症「MIS-C」有什麼症狀？醫師帶你一次看

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吳昌騰指出，與所有其他呼吸道病毒相比，Covid-19 給兒童帶來了不同尋常的負擔，除了體溫高、 抽搐、橫紋肌溶解症、哮吼、心肌炎、腦炎......等。
吳昌騰表示，兒童多系統發炎症候群（MIS-C）這種症候群很罕見，每 100,000 名確診COVID兒童中 ，MIS-C 的發病率在 Alpha流行期間為 54.5，在 Delta流行期間為 49.2，在 Omicron流行期間為 3.8。但是由於其併發症高， 冠狀動脈異常的比率可高達10-50%， 死亡率也可到1至2%。
MIS-C症狀包含腸胃道、皮膚粘膜、心血管等等
吳昌騰說明，這群兒科病人在感染COVID-19後的2.6週，出現發燒39到39.5 °C並合併多系統的炎性症狀，臨床表現包含腸胃道症狀（嘔吐、腹痛、腹瀉等）、皮膚粘膜症狀（皮疹、非化膿性結膜炎、手足肢端腫脹）、 心血管系統（心肌功能異常、冠狀動脈異常） ，另外也可能出現神經學症狀、凝血功能異常、呼吸症狀等。
保護孩子健康！醫師籲：疫苗接種
吳昌騰強調，甚至有超過1/3的病童會併發休克，通常呈現暖性休克，而病人這時都需要在加護病房接受治療。因此，「疫苗接種，是給予孩子們最重要的保護方式之一。」
本文經「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師 」授權轉載，原文連結：https://www.facebook.com/TaiwanPerDoctor/posts/597126258442809
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54037
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