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兒童染疫嚴重後遺症「MIS-C」有什麼症狀？醫師帶你一次看

兒童染疫嚴重後遺症「MIS-C」有什麼症狀？醫師帶你一次看
兒童染疫嚴重後遺症「MIS-C」有什麼症狀？醫師帶你一次看

健康醫療網

2022-06-07 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】近日國內疫情持續處於高峰期，為保護孩童健康，指揮中心針對5-11歲兒童疫苗接種計畫也如火如荼地展開。然而，近日台大兒童醫院傳出，兒童染疫嚴重後遺症多系統發炎症候群（Multisystem inflamatory syndrome in children, MIS-C）病例。對此，林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰分享MIS-C症狀並呼籲兒童儘速接種疫苗。

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MIS-C較為罕見　併發症高死亡率1～2%

吳昌騰指出，與所有其他呼吸道病毒相比，Covid-19 給兒童帶來了不同尋常的負擔，除了體溫高、 抽搐、橫紋肌溶解症、哮吼、心肌炎、腦炎......等。

吳昌騰表示，兒童多系統發炎症候群（MIS-C）這種症候群很罕見，每 100,000 名確診COVID兒童中 ，MIS-C 的發病率在 Alpha流行期間為 54.5，在 Delta流行期間為 49.2，在 Omicron流行期間為 3.8。但是由於其併發症高， 冠狀動脈異常的比率可高達10-50%， 死亡率也可到1至2%。

MIS-C症狀包含腸胃道、皮膚粘膜、心血管等等

吳昌騰說明，這群兒科病人在感染COVID-19後的2.6週，出現發燒39到39.5 °C並合併多系統的炎性症狀，臨床表現包含腸胃道症狀（嘔吐、腹痛、腹瀉等）、皮膚粘膜症狀（皮疹、非化膿性結膜炎、手足肢端腫脹）、 心血管系統（心肌功能異常、冠狀動脈異常） ，另外也可能出現神經學症狀、凝血功能異常、呼吸症狀等。

保護孩子健康！醫師籲：疫苗接種

吳昌騰強調，甚至有超過1/3的病童會併發休克，通常呈現暖性休克，而病人這時都需要在加護病房接受治療。因此，「疫苗接種，是給予孩子們最重要的保護方式之一。」

本文經「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師 」授權轉載，原文連結：https://www.facebook.com/TaiwanPerDoctor/posts/597126258442809




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54037

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