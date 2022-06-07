忠孝西路開放機車通行？交通局：需要經過妥善評估

位在台北市交通要道的忠孝西路，由於北側有台北車站、公車站及國光客運站，南側則有各式商店街與百貨公司，從40多年前開始一直都禁止機車通行。而時至今日，不僅公車站的部分歷經調整以後運量大幅減少外，原本位在重慶北路及忠孝西路交岔口的國光客運站也遷離至市民大道。大型車種減少的情況下，也讓忠孝西路開放機車通行的聲浪再度升起。
民進黨台北市議員阮昭雄，與中山大同區議員參選人顏若芳、大安文山區議員參選人趙怡翔，以及士林北投區議員參選人林延鳳等人，今（7）日上午前往忠孝西路與館前路交岔口，進行「忠孝西路開放機車通行」的交通會勘。阮昭雄指出，市府在107年已經有進行過相關評估，雖然當時被否決，不過4年後至今是否還要持續禁止，交通局應該進行相關評估。
趙怡翔則指出，自己接獲許多機車騎士的陳情，希望未來市府能評估用路公平性，並且把用路平權這樣的概念納入，也因此會發現忠孝西路禁行機車是不合理的。顏若芳也表示，以她生長的大同區，最有名的就是「機車瀑布」，機車族還是相當龐大的族群，因此用路公平性，更應該被政府所重視。林延鳳則強調，市府應當將評估工作交給外部的交通顧問公司，以免讓社會大眾覺得市府打假球，可信度才會被社會大眾所接受。
對此交通局交通治理科長葉志宏也坦言，時隔上一次評估已經經過4-5年，時空背景環境上已經不太一樣，因此可以進行滾動式檢討，在針對數據進行整理後，檢討看看能不能在安全與路權的平衡之下，做出適度的放寬。至於針對機車團體號召機車騎士們7月9日一同騎上忠孝西路的行動，葉志宏則表示，會持續與團體進行溝通，也會在經過妥善評估後，再向社會大眾公布開放與否的相關計畫。