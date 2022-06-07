請益黃大洲選戰策略？蔣萬安：他是奠定北市現代化推手
國民黨台北市長參選人蔣萬安今（7）日拜會前市長黃大洲，針對是否來請益面對「三腳督」選戰策略，蔣萬安受訪時僅表示，兩人談論內容皆圍繞城市建設，強調黃大洲是奠定台北市近30年現代化基礎建設重要推手。
蔣萬安上午拜會黃大洲，會後接受訪問分享兩人談話內容，蔣稱讚黃大洲是真正奠定北市近30年現代化基礎建設重要推手，北市捷運在先前幾任市長規劃研議後，黃大洲開始六線齊發、動工，過程遭受質疑，沒有當時堅持，北市到現在可能沒捷運。
蔣萬安表示，自己與黃大洲有非常深入請益對談，見證黃大洲具堅持、遠見、獲利、無懼、實在做事的精神，黃也期許他未來做對市民有利、影響深遠的市政規劃，他也向黃承諾，會用創新思維及科技手段、永續精神執行市政願景。此外，蔣萬安在會中向黃大洲提及兩人過去的小故事，回顧自己小時候獲選北市「自治市小市長」，當時的證書就是由黃大洲所頒發。
針對1994年台北市長選舉黃大洲遭趙少康棄保，雖失敗收場，會面時是否有請教三腳督狀況解方，蔣萬安僅說，黃大洲最主要跟他分享任內推動的重要建設，還贈送幾本書給他，談到當時黃住在這市長官邸，遭受抗議人士包圍，但黃還是堅持做對的事。