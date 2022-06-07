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快訊／本土確診+82973！死亡個案增124人　中重症增193例

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-07 14:02:342022-06-07 14:32:52

中央流行疫情指揮中心今天（7日）宣布，國內新增83027例COVID-19確診病例，分別為82973例本土個案及54例境外移入；另確診個案中新增124例死亡。

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▲指揮中心今天宣布，本土新增82973例病例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今天宣布，本土新增82973例病例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之82,973例本土病例，為39,854例男性、43,090例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為高雄市(12,572例)、臺中市(12,498例)、新北市(11,504例)、臺南市(7,487例)、桃園市(6,630例)、臺北市(5,824例)、彰化縣(5,784例)、屏東縣(3,459例)、苗栗縣(1,983例)、南投縣(1,905例)、雲林縣(1,892例)、新竹縣(1,753例)、宜蘭縣(1,579例)、嘉義縣(1,557例)、新竹市(1,493例)、花蓮縣(1,427例)、基隆市(1,156例)、嘉義市(1,097例)、臺東縣(859例)、澎湖縣(307例)、金門縣(200例)、連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、47例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月8日至6月4日，死亡日期介於5月16日至6月5日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增54例境外移入個案中，29例男性、25例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(5例)、英國(3例)、新加坡及馬來西亞(各1例)移入，另44例感染國家調查中。入境日介於今年6月5日至6月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,795,491例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,252,303例排除)，其中2,540,871例確診，分別為13,246例境外移入、2,527,571例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計3,214例COVID-19死亡病例，其中3,199例本土，個案居住縣市分布為新北市1,156例、臺北市662例、臺中市208例、桃園市175例、高雄市171例、基隆市114例、臺南市122例、彰化縣108例、屏東縣84例、宜蘭縣73例、花蓮縣65例、雲林縣51例、臺東縣45例、南投縣43例、新竹縣29例、嘉義市30例、嘉義縣26例、苗栗縣23例、新竹市8例、金門縣5例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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