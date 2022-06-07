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中二轉戰大烏龍？陳柏惟分身「皇帝哥哥」宣佈選台中議員

▲陳柏惟和堂哥陳玄曄外型相似，經常被認錯。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.06.07）
▲陳柏惟和堂哥陳玄曄外型相似，經常被認錯。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.06.07）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-07 13:07:112022-06-07 13:45:08

前基進黨陳柏惟這兩天忙著大爆料，與他外型相似、曾被誤會是3Q本人的堂哥陳玄曄也沒閒著，今（7日）在臉書宣佈將以無黨籍身份，參選大烏龍區（第3選區）市議員。大烏龍區5席目前為藍3、綠2，陳玄曄的出現，勢必衝擊當地選情。

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陳玄曄原擔任陳柏惟立委服務處特助，由於堂兄弟長得太像，陳柏惟平常稱他「哥」，兩人不僅常被認錯，在中二罷免案期間，還被網友在ptt爆卦，指陳柏惟聘任親哥擔任服務處特助自肥、違反向公督盟保證「立委公費助理中無三等親之內親屬」/的承諾。

當時爆卦內容亮出兄弟合照與「陳玄曄」名片，網友卻通通歪樓，大喊「原來哥哥是康熙大帝啊！以後要改叫3Q 為三阿哥了」。「皇室血統耶！原來3Q不是台灣人，是女真人」。當時基進黨出面為陳柏惟澄清，指堂哥並非三等親，且陳玄曄是以「黨職助理」聘請，薪水由黨支出，算是落實「一人當選，全黨服務」的選前承諾。

▲陳玄曄的新粉專以「3Q團隊接棒實踐」明確定位分身角色。（圖／陳玄曄粉專，2022.06.07）
▲陳玄曄的新粉專以「3Q團隊接棒實踐」明確定位分身角色。（圖／陳玄曄粉專，2022.06.07）
陳柏惟被罷免後，陳玄曄一直陪他在台中繼續耕耘，還開了「國民堂哥-玄曄後援會」粉專，透過嘻笑怒罵方式，紀錄哥倆的好感情與生活點滴。但上月底，陳玄曄另開「中二曄生活（柏惟的阿兄）」粉專，風格也完全不同。

今天上午，陳玄曄在臉書發文「我是國民堂哥陳玄曄，請給我一個照顧大家的機會」，正式宣佈將以無黨籍身份參選2022年台中市烏日、大肚、龍井區（中三選區）的市議員。

陳玄曄說，當年他看著陳柏惟孤身對抗對手家族的壓力，於心不忍，因此把高雄餐廳收了，到台中和柏惟一起打拼、當起他的分身，大家也跟著陳柏惟叫他「哥」，原以為會一直這樣工作下去，沒想到隨著3Q團隊變動，必須提前面對人生的抉擇。

「鄉親對我百般信賴，對我的照顧深深刻在心底，我實在無法離開這裡的鄉親。」陳玄曄說，在協助處理選民服務時，開啟他對地方政治的興趣，想繼承3Q團隊對於地方的規劃，持續推動未完的地區建設，決定以無黨籍身份參選2022年台中市烏日、大肚、龍井區的市議員。他說「這個決定不容易，但我想再做一次大家的哥哥、再好好地照顧大家一次。」

大烏龍區目前有5席市議員，泛藍有吳瓊華、林汝洲、林孟令，綠營除了現任的張家銨，陳世凱欲交棒給助理曾威，目前已兼任蔡其昌團隊發言人，陳玄曄以陳柏惟分身投入選戰，勢必吹皺一池春水，外界密切觀察中。

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