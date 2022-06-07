外國旅客在泰國染疫解方曝！泰觀局：有完整配套措施

泰國國境在國際旅客的引頸期盼下開放觀光，讓旅客們的心情為之一振。泰觀局指出，有效護照、線上申辦泰國通行證、保額不少於 10,000 美元的保險單和COVID-19 疫苗接種證書即可入境免隔離，讓旅客們摩拳擦掌，準備前往泰國好好度假。
泰國觀光局駐台北辦公處新聞發言人王玉美表示，從6月1日起，泰國讓完整接種疫苗的旅客能入境和免隔離，可以自由前往泰國的任何地方。而未完全接種疫苗的旅客則則須在旅行前 72 小時內通過泰國通行證系統上傳 RT-PCR 測試或專業ATK 陰性結果證明，上傳後將被允許入境並可以自由前往該國的任何地方。如果在旅行期間出現任何症狀，可以撥打1330專線進行通報，該專線和台灣的1922是一樣的，聯絡後泰國的政府人員會協助就醫治療，讓旅客在旅途期間能平安和順心。
據悉，在2019年疫情前泰國的觀光人數達3,990萬人次，可謂創新高。然而受到疫情影響，兩年以來旅遊產業遭受嚴重打擊，而旅遊觀光業為泰國重要經濟支柱，疫情衝擊對泰國經濟造成的影響前所未見。泰觀局指出，預計在2022年，旅客能會回流到700至1000萬，而2023年預計恢復至2000萬人，期盼觀光產業能夠撥雲見日。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。