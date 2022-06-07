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中重症+193！兒童重症累積17死　9月大女嬰確診家中猝逝

▲疫情指揮中心今（7）日公布，死亡新增124起，其中最年幼的是一名9個月大女嬰，在家中被同住親友發現，睡覺時遭「被棉被蓋住」，無呼吸心跳，緊急送醫無效，採檢陽性。（圖／指揮中心）
▲疫情指揮中心今（7）日公布，死亡新增124起，其中最年幼的是一名9個月大女嬰，在家中被同住親友發現，睡覺時遭「被棉被蓋住」，無呼吸心跳，緊急送醫無效，採檢陽性。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-07 14:23:362022-06-07 14:25:49

疫情指揮中心今（7）日公布，死亡新增124起，其中最年幼的是一名9個月大女嬰，在家中被同住親友發現，睡覺時遭「被棉被蓋住」，無呼吸心跳，緊急送醫無效，採檢陽性；醫療應變組副組長羅一鈞說，相驗後確認死因為呼吸衰竭、感染新冠肺炎，屬家中死亡個案，但實際上無法斷定是否為新冠肺炎造成死亡。

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根據指揮中心數據，今日新增中重症通報193例，當中87例中症、106例重症；今日新增和已公布重症合計有124死；目前兒童重症部分，累計39例，其中有腦炎17、肺炎8、敗血症3、哮吼4 (3出院)、5家中死亡、共病2例；兒童死亡則累計17例，包括腦炎5、肺炎4、敗血症2、家中死亡5、共病1例。

▲今日死亡個案分析。（圖／指揮中心提供）
▲今日死亡個案分析。（圖／指揮中心提供）
羅一鈞表示，今天死亡個案中，最年幼的是一名9個月大女嬰，5/27和媽媽同睡，同住親友發現女嬰面部遭棉被蓋住、無生命跡象，送醫院急救無效，PCR陽性，報請司法相驗，呼吸衰竭、感染新冠肺炎，歸因屬於在家中死亡。

中重症部分，羅一鈞指出，新增有2起兒童個案，皆為1歲大的女童，其中一人有慢性癲癇，服抗癲癇藥物控制，5/26發燒、抽搐到急診，發燒39.1度，隨即住院治療，5/30轉加護病房觀察，使用瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥後，6/6已出院。

另外一位女童無慢性病，5/16發燒40度，咳嗽、嘔吐，快篩陽性，隔天就醫PCR陽性，給予症狀治療藥物返家，夜間呼吸喘、活力與食慾減退，5/18再度就醫，發現胸凹且呼吸費力，X光檢查發現肺炎與上呼吸道狹窄，診斷為哮吼併呼吸窘迫，後插管、使用呼吸器並入住加護病房，使用類固醇與抗生素治療，5/30已經出院。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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