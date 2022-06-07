中重症+193！兒童重症累積17死　9月大女嬰確診家中猝逝

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羅一鈞表示，今天死亡個案中，最年幼的是一名9個月大女嬰，5/27和媽媽同睡，同住親友發現女嬰面部遭棉被蓋住、無生命跡象，送醫院急救無效，PCR陽性，報請司法相驗，呼吸衰竭、感染新冠肺炎，歸因屬於在家中死亡。
中重症部分，羅一鈞指出，新增有2起兒童個案，皆為1歲大的女童，其中一人有慢性癲癇，服抗癲癇藥物控制，5/26發燒、抽搐到急診，發燒39.1度，隨即住院治療，5/30轉加護病房觀察，使用瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥後，6/6已出院。
另外一位女童無慢性病，5/16發燒40度，咳嗽、嘔吐，快篩陽性，隔天就醫PCR陽性，給予症狀治療藥物返家，夜間呼吸喘、活力與食慾減退，5/18再度就醫，發現胸凹且呼吸費力，X光檢查發現肺炎與上呼吸道狹窄，診斷為哮吼併呼吸窘迫，後插管、使用呼吸器並入住加護病房，使用類固醇與抗生素治療，5/30已經出院。（編輯：孫唯容）
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