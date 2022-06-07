5旬男體內結石堆如山　檢查發現「腎臟形如馬蹄」

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陳億聲表示，一般來說，大量腎結石以迷你經皮腎臟鏡取石手術的處理效果最佳，但馬蹄腎因先天解剖學異常手術風險大增，或許以軟式輸尿管鏡手術配合高功率雷射碎石是可行比較安全的做法。
術後李先生恢復良好，並在術後隔天即出院，出院後每天大量飲水2500毫升左右，術後第9天門診追蹤，X光檢查仍有大量結石碎片堆積在輸尿管及腎臟。在術後第36天回診再次追蹤時，X光片發現堆積在腎臟及輸尿管的結石已全排乾淨，李先生很開心說，總算無石一身輕。
熱門不等於適合，手術方式須慎選
泌尿道結石是泌尿科常見疾病之一，陳億聲說明，耳熟能詳的治療方式不外乎就是「體外震波碎石」，俗稱「蹦石阿」，但其實處理方法還有很多，其中以迷你腎臟鏡取石手術及軟式輸尿管鏡碎石手術，為近來熱門手術方式：
- 迷你腎臟鏡取石手術：疼痛感更輕、出血量更少、恢復更快及結石清除效率高，通常建議有大量結石或腎結石過硬的病人選擇。
- 軟式輸尿管鏡碎石手術：輸尿管鏡像一條迷你版胃鏡，可經過尿道膀胱，通過輸尿管到達腎臟，因為其彎曲特性故可進入腎臟各處找到結石並以雷射擊碎，不會在病人身體上留下傷口，雖碎石效率不如經皮腎臟鏡取石手術，但另外搭配高功率雷射仍可提昇效果。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：腰痠、尿排不出⋯竟是「先天性馬蹄腎」大量結石堆積體內
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53966
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