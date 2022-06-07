法國國會1年內3度訪台 林楚茵要見「網友」推國會外交
法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joël Guerriau）明天將率跨黨派議員團到台灣訪問6天，這是法國國會一年內第三度組團訪台。民進黨立委林楚茵今（7）日下午表示，今年她提案香檳關稅合理化三讀後，葛利歐立即在twitter推文感謝，期待藉由這次訪團，能與葛利歐見面，共同為兩國國會外交努力。
林楚茵說，外交部今天宣布葛利歐明日將率4位跨黨派國會議員組團以外交泡泡方式來訪，這次成員有財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊（Dany Wattebled）及海路鐸（Ludovic Haye），這也是法國國會一年內第三度訪台，她熱烈歡迎。
林楚茵表示，葛利歐是法國參議院友台小組副主席，今年她提案香檳關稅合理化三讀過後，葛利歐當天立即在twitter發表推文感謝。期待藉由這次訪團，能與葛利歐見面，共同為兩國國會外交努力。
此外，林楚茵也說，葛利歐長期在法國國會向法國政府提出質詢，力挺台灣加入國際組織，更在去年五月和參議院友台小組主席李察（Alain Richard）共同領銜發起「支持台灣參與國際組織工作」決議案。
林楚茵說，世界局勢變遷，台灣作為民主國家，絕對是選擇與全球民主夥伴交流、深化友誼，並且互相合作發展，共同面對專制國家的威脅與干預。有法國這樣的好夥伴，當然要互相扶持、互惠互利，期待有人能繼續在法國國會為台發聲。