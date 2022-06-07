顏面神經麻痺是中風嗎？醫談「貝爾氏麻痺」

「貝爾氏麻痺」是最常引起顏面神經麻痺的原因之一，常因為一些非特定的病毒感染單側顏面神經，所造成神經發炎。貝爾氏麻痺的症狀通常是「單側」的症狀，包含眼睛閉不緊、容易乾澀紅腫，眉毛抬不起來、抬頭紋消失，嘴角無法抬起、法令紋消失、易流口水，舌頭前三分之二味覺降低或消失。
貝爾氏麻痺與中風的差異，由於兩者的神經學症狀都是突然發生的，因此容易混淆。顏面神經麻痺的症狀如上述，多侷限在單側的「臉部肌肉」，而中風通常會伴隨更廣泛的神經學症狀，包括：單側手腳無力、單側感覺異常、單側肢體不協調、語言障礙、吞嚥困難、頭暈、眼球移動障礙...等等。另外，中風所造成的臉部無力，經常只有下半臉麻痺，而上半臉(眼睛及眉毛)較不受影響。另外，一些少見的原因，如：帶狀皰疹、腫瘤、外傷、重症肌無力…等，也有可能造成顏面麻痺的症狀。
貝爾氏麻痺的診斷可經由神經傳導檢查，進一步鑑別診斷及推測預後。而有關貝爾氏麻痺的治療，可分為藥物治療及非藥物治療：
藥物治療：
1.類固醇：急性期時給予類固醇，能有效減低神經發炎的程度、改善臨床症狀。
2.維生素B群(或B12)：有幫助神經修復的作用。
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1.眼睛照護：若出現角膜潰瘍、眼睛乾澀的情形，可使用人工淚液，或利用眼罩或紗布，加強眼部保濕。
2.物理治療：按摩、熱敷患部。
3.復健運動：可以做吹口哨、嚼口香糖、皺眉及提眉毛等運動。及早開始運動，能預防顏面神經麻痺帶來永久性的後遺症。
貝爾氏麻痺的預後，就如同大部分的病毒感染一樣，無論有無接受類固醇治療，貝爾氏麻痺的症狀會隨時間自行改善，約百分之八十到九十的病人，在疾病發生三週左右，症狀會開始有所改善；約三到六個月後，七成的病人會完全恢復正常，而有少部分病人會留下後遺症。
王晨羽醫師提醒，貝爾氏麻痺的預後和疾病的嚴重程度有關，且年紀大者預後較差。所以當出現相關症狀時，請務必至神經內科門診，尋求醫師進一步的診斷治療。