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本土回升83,027例！9個月女嬰「家中猝逝」死後採檢確診

本土回升83,027例！9個月女嬰「家中猝逝」死後採檢確診
本土回升83,027例！9個月女嬰「家中猝逝」死後採檢確診

健康醫療網

2022-06-07 16:01:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增83,027例COVID-19確定病例，分別為82,973例本土個案及54例境外移入；另確診個案中新增124例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之82,973例本土病例，為39,854例男性、43,090例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案縣市分布

  • 高雄市12,572例
  • 臺中市12,498例
  • 新北市11,504例
  • 臺南市7,487例
  • 桃園市6,630例
  • 臺北市5,824例
  • 彰化縣5,784例
  • 屏東縣3,459例
  • 苗栗縣1,983例
  • 南投縣1,905例
  • 雲林縣1,892例
  • 新竹縣1,753例
  • 宜蘭縣1,579例
  • 嘉義縣1,557例
  • 新竹市1,493例
  • 花蓮縣1,427例
  • 基隆市1,156例
  • 嘉義市1,097例
  • 臺東縣859例
  • 澎湖縣307例
  • 金門縣200例
  • 連江縣7例
死亡個案增新「9個月女嬰」死後採檢確診

指揮中心指出，今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、47例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月8日至6月4日，死亡日期介於5月16日至6月5日。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中有一名是未滿1歲9個月大的女嬰，本身沒有慢性病史，5月27日清晨，被家長發現沒有生命跡象，午後送醫已失去心跳脈搏，急救無效死亡，當時採檢PCR陽性，Ct值33.7，根據檢驗結果報請檢察司法相驗後，法醫判定呼吸衰竭和感染新冠肺炎為主要死因，屬於家中死亡個案。

羅一鈞補充，目前我國累積17位12歲以下兒童死亡，其中5位是腦炎、4位是肺炎、2位是敗血症、家中死亡5位、共病1例。

2例重症女童病情好轉皆已出院、返家

至於重症個案，羅一鈞進一步說明，有增新2位一歲小朋友，其中一為1歲女童本身有癲癇病史，在5月26日因發燒、抽搐到醫院就醫，當場檢測PCR為陽性確診，安排住院後，仍發生多次全身抽搐情形，並在5月30日轉至加護病房觀察，後續使用瑞德西偉、類固醇、降腦壓藥等藥物，目前病況好轉，已出院返家。

另一位1歲女童本身沒有慢性病史，羅一鈞補充，5月16日開始有發燒情形，曾一度燒到40度，同時有咳嗽、嘔吐、聲音沙啞的症狀、快篩陽性，5月17日PCR採檢陽性，醫師給予症狀治療藥物後返家觀察；當日晚上出現呼吸費力、胸凹症狀，5月18日至醫院照Ｘ光檢查顯示，肺炎、上呼吸道狹窄，診斷為哮吼與呼吸窘迫，並插管使用呼吸器入住加護病房，使用類固醇、抗生素等藥物治療後，5月23日拔管移除呼吸器，5月24日轉到一般病房，5月30日出院。

住院、陪病者、探病者、急診留觀、醫療人員等人免除「篩檢」

中央流行疫情指揮中心表示，鑒於近期本土疫情持續嚴峻，為兼顧防疫量能與有效風險控管，並配合「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件」修訂，指揮中心調整「醫院因應COVID-19醫療應變措施」之已解除隔離確定病例得免除篩檢條件，並已於6月6日發文各縣市衛生局轉知醫療院所，實施日期依各醫院公告辦理。調整內容說明如下：

一、由「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢」，修正為「確定病例符合解除隔離條件，且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內者，得免除篩檢」。

二、醫院得衡酌社區傳播風險，依上開原則執行住院病人、陪病者、探病者、急診留觀24小時以上之病人及其陪病者、醫療照護人員、採檢人員等篩檢措施，若本身為確診者已解隔，且符合「距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除相關之入院篩檢及定期篩檢。

指揮中心指出，各項醫療應變策略將持續視疫情狀況滾動修正，相關醫院因應COVID-19醫療應變措施已置於衛生福利部疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)專區/醫療照護機構感染管制相關指引/醫院因應COVID-19醫療應變措施項下，供各界下載運用。另呼籲醫療機構務必落實執行醫療應變措施，強化感染管制，以確保人員健康安全，共同嚴守醫療防線。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54054

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