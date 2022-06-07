特企／「原樂好市」假日市集　一窺原民文化之美

臺北市政府原住民族事務委員會為推廣原民經濟產業，自107年起辦理「原樂好市-臺北市原民假日市集」活動，經過4年多的累積，今年度結合室外的市集活動及室內空間，特地於松菸南向製菸工廠設置一個「原樂好市-原民主題選品店」，並以「原民文化櫥窗」為定位，搭配現場情境布置及園區內整體氣氛的營造，呈現各原鄉部落的特色商品及景點介紹，使旅客能夠在本市一窺原民文化之美，同時延續假日市集的品牌形象及行銷宣傳。
本年度陸續推廣共16個原鄉地區的特色產業及部落旅遊，從時令的農特產品、代代傳承下來的傳統工藝到部落景點旅遊體驗等，並以「前店後廠」的概念行銷原民經濟產業，選品店自111年4月2日起，以每2個月為1檔，輪流展示各原鄉特色，並於6月3日起的連續假日及週末時間，於椰林大道不定期舉辦假日市集，展售來自各原鄉部落的農產果物如紅藜、馬告、自製果汁及辣椒等醬料，以及具原民元素的飾品配件、手作原民圖騰特色包款、服飾等，讓更多民眾了解接觸原住民的傳統文化與手工藝。
市集展售期間推出不同主題的活動內容，如：原民歌手音樂表演、手作DIY體驗、趣味性活動、族服體驗等來增加與民眾的互動。
因應後疫情時代的產業轉型，全面提供無現金交易的方式供民眾使用，讓您市集購物更安心。現場有「打卡分享禮」及「滿額贈好禮」的活動，讓民眾們除了買得開心，還有活動限定的紀念小物可以帶回家，是最適合全家大小一起來同樂的原民市集！
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