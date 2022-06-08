從鼎盛、停產到重生　松菸傳承的記憶與味道

「松山文創園區」集結展覽場地、誠品書店以及大片可散步的生態園區，是現在文青們必訪的朝聖地點和聚集地，更是台灣重要的創意樞紐，但園區的歷史卻鮮少有人知道。從日據時期的「臺灣總督府專賣局松山菸草工場」。1947年台灣省專賣局改制成立台灣省菸酒公賣局，松山菸廠最後一次更名為「台灣省菸酒公賣局松山菸廠」，專製捲菸、菸絲及雪茄等菸草製品。1987年菸廠增產達到最高峰，對國家建設必須的財源收入貢獻非凡。然而，松山菸廠於1998年停止生產，正式走入歷史，搖身一變成為半人工、半自然的生態環境，也被指定為古蹟，在人文及環境上都發揮極大的影響力。80多年的製菸歲月，刻劃在園區的不只是經驗與傳承，更有讓人驚豔的古蹟建築和見證臺灣現代工業和經濟發展的足跡。
那麼，為什麼曾為國家建設財源做出重大貢獻的松山菸廠，會在1988年正式停產呢？其實隨著時代變遷與科技、知識進步，菸、經濟活動與健康之間的關係開始被注意到，大量的醫學研究開始公諸於世。包括傳統紙菸是使用燃燒的方式，煙霧中可能產生許多化學物質，其中73種還是一級致癌物，且菸臭味容易殘留在衣物或是頭髮上，不單對抽菸的人有影響，二手菸也傷害到周遭親友的健康。菸害防治成為一種全球運動，各式各樣的防制法規、加重菸稅、抬高菸價等抵制措施逐在每個國家中被賦權施行，種種大環境的壓力最終導致了松山菸廠選擇停產轉型。
而近年開始出現的新興菸品如加熱菸，和傳統紙菸最大不同之處在於產生煙霧的原理不同，加熱菸是透過電子加熱器來加熱菸草，陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所教授劉宗榮和助理教授鄒瀚興發現，加熱菸釋放出的八種羰基化合物（除了丁醛之外）的含量，比傳統紙菸減少約兩成至九成。
近期，立法院已針對《菸害防制法》全文修正草案進行審議，預計在下個會期送黨團協商，朝向禁止電子煙，同時納管加熱菸等菸草產品的方向前進。對此目前國內正反意見討論激烈，有人贊成全面禁止新興菸品，亦有認同傳統紙菸和新興菸品應有不同的規範管制。當然，吸菸仍是影響身體健康的行為，但政府應從不同角度多方考量，詳細規畫配套措施，才能讓社會整體往減少菸害再邁進一步。
參考文章：
1.https://www.discovergobeyond.com/gc/ch
2.https://health99.hpa.gov.tw/theme/4
3.https://health.gov.taipei/News.aspx?n=29A72D3D50AC4FC0&sms=D0CD2AED95ADAF42