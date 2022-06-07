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胸部小腫塊竟是乳癌第四期　醫授「自保方式」

胸部小腫塊竟是乳癌第四期　醫授「自保方式」
胸部小腫塊竟是乳癌第四期　醫授「自保方式」

健康醫療網

2022-06-07 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】69歲何奶奶5年多前突然發現胸部有小腫塊，她擔心是「拍瞇ㄚ」，決定放著不管，直到今年初乳房皮膚出現潰爛，只好鼓起勇氣告知家人，旋即就醫，經檢查後發現，腫瘤不僅佔滿整個乳房，甚至還轉移到淋巴結，確診為第四期乳癌，所幸安排化療及全乳切除手術後，目前正穩定恢復中。

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女性殺手早期發現　治療存活率高達９成

亞洲大學附屬醫院乳房外科主任吳聰明表示，乳癌被稱為女性殺手的原因，是乳癌死亡率位居第四位，且近年來女性乳癌患者有年輕化的趨勢，35歲以下的年輕型乳癌佔9%，但其實日常生活中，只要透過自我檢測揪出病灶，經過治療後的存活率可高達九成以上，早期發現就有機會抗癌成功。

乳癌危險因子一次看　莫輕忽乳癌威脅

乳癌發生原因通常都與激素有相關聯，吳聰明主任指出，危險因子包括家族遺傳、高齡產婦、喝酒、熬夜、抽菸、肥胖族群，以及長期使用賀爾蒙補充劑等，不過他提醒仍有不少乳癌患者不具備上述危險因子，因此不能因而輕忽乳癌的威脅。

更年期易誘發乳癌　自我檢測是關鍵

吳聰明主任強調，女性在更年期後雌激素會產生巨大變化，容易誘發乳癌，透過自我檢測加上定期篩檢及早發現治療，可以提高存活率，例如月經結束後7-11天，可在鏡子前將手臂完全伸展開來，檢查乳房外觀輪廓線有沒有明顯變化，或者出現酒窩，以及乳頭有無凹陷、牽拉、變形、腫脹以及異常分泌物，

手觸摸乳房檢查這樣做　疑有硬塊快就醫

除了肉眼檢查外，吳聰明主任建議，可手觸摸乳房是否有腫塊，透過四指併攏，用前三指觸摸乳房，用左手查右邊乳房，用右手檢查左邊乳房，順時針方向揉按乳頭和乳暈的下方，以及乳頭和腋窩之間的部位，如果摸到疑似乳腺有腫塊，建議盡快就醫安排超音波檢查。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53990

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